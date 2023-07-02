台北農產運銷公司經營權變天，雲林縣農業處前處長吳芳銘6月30日接任北農總經理，但才剛輸掉的農委會卻稱吳芳銘曾酒駕，會影響北農形象。粉專「Linbay好油」挖出在主委陳吉仲任內，農委會3年就有5人涉酒駕，但5人考績全甲等，懲處事由還寫「配合公務所需飲酒」，怒轟雙標。

Linbay好油1日在臉書發文提到，北農經營權之爭落幕了，然後農委會就說吳芳銘去年酒駕，不適合當總經理。「農委會這麼在意酒駕喔？我們來看看之前的新聞？」他指出，過去在陳吉仲任內，3年農委會有5個人酒駕。酒駕沒什麼，酒駕後考績可以甲等，這就真的厲害了！酒駕還可以考績甲等，而且是好幾個，這就是陳準部長率領的農委會重視酒駕的態度嗎？直呼：「聖人的標準要求別人，賤人的標準要求自己！」

2019年5月中有立委質詢指出，從106年到108年，農委會3年間就有5人涉嫌酒駕，職等遍及薦任7等到簡任11職等，不料5人考績全甲等，且都是科長或組長級主管，其中還有酒駕的懲處事由是「配合公務所需飲酒」，質疑「農委會有什麼公務需要飲酒？」陳吉仲當時對此表示，農委會沒有公務要飲酒，文字確實不妥當，未來會斟酌修改，而當年度尚未辦理年度考績的酒駕人員，考績也不會甲等。

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