旺旺文教基金會2日在南投縣舉行公益演唱會，全場來賓手持螢光棒跟著哼唱。（陳淑娥攝）

公益演唱會由中視「我愛冰冰秀」主持團隊台一線主持。（陳淑娥攝）

餘音漂浪樂團以「我的未來不是夢」開場。（陳淑娥攝）

林喬安唱出《惜別海岸》、《甲你攪牢牢》等江蕙組曲。（陳淑娥攝）

蘇宥蓉唱出《冬天裡的一把火》等經典老歌。（陳淑娥攝）

彭正演唱《愛如潮水》等經典老歌。（陳淑娥攝）

高佳群演唱《愛過一場夢》等經典老歌。（陳淑娥攝）

翁鈺鈞演唱《父母的心聲》等經典老歌。（陳淑娥攝）

全台疫情舒緩，為慰勞南投縣辛苦的志工朋友，旺旺文教基金會、中國時報2日在南投縣文化局演藝廳舉行「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，由中視「我愛冰冰秀」主持團隊台一線主持，餘音漂浪樂團以「我的未來不是夢」開場，林喬安、蘇宥蓉、高佳群、翁鈺鈞、彭正也接力高唱膾炙人口經典老歌，令800名志工聽得如癡如醉。

旺旺文教基金會全台公益演唱會今唱進南投縣，主題為「讓孝順成為一種習慣」，包括南投縣文化局長林榮森、南投縣議員游顥、南投縣議員林儒暘、南投市民代表江秀春、南投縣志願服務協會理事長陳瑞麟以及800名辛苦志工共襄盛舉。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，旺旺集團蔡衍明董事長從創立基金會開始，就一直在從事尊老、敬老的工作，這10多來持續提倡「讓孝順成為一種習慣」、「讓奉獻成為一種榮耀」。蔡董事長認為台灣人、中國人傳統美德就是孝順，在家孝順，在外從事志願服務，台灣的社會就會和諧安定。

周哲仁提到，蔡董事長希望把傳統的孝順概念重新普遍到每個人心目中，所以，這2年來，除了演唱會及各種機會下提倡外，也辦理孝親獎的徵曲、創作，鼓勵年輕人體認孝道。11年來從事公益演唱會，得到很多歌手協助與幫忙，他們擔任一日志工，用歌聲慰勞人心，讓大家有一個愉快的下午。

這場演唱會由「台一線」主持，兩人一搭一唱以逗趣方式炒熱全場氛圍，林喬則唱出《惜別海岸》、《甲你攪牢牢》等江蕙組曲；餘音漂浪樂團、蘇宥蓉、彭正、高佳群、翁鈺鈞陸續高唱《我的未來不是夢》、《冬天裡的一把火》、《愛人醉落去》等多首經典老歌，全場來賓手舉螢光棒跟著哼唱，令人陶醉其中。