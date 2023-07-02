儘管俄羅斯過去幾個月以來多次否認有中國製造的軍用無人機被用於烏克蘭戰場，但是日媒經過調查發現，從去年12月至今年4月期間，俄羅斯仍持續從中國進口各種雨於烏克蘭戰場上的無人機，而且毫不避諱的是，俄羅斯海關還特別在這些中國製無人機的報關紀錄上標明「特別軍事行動專用」。

日媒《日經亞洲》經過調查發現，上述期間俄羅斯從中國至少進口37架中國製造的無人機，價值約為10.3萬美元，報關紀錄上清楚寫明「特別軍事行動專用」，顯示無人機確實是用於烏克蘭戰場上。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一再否認向莫斯科提供用於烏克蘭戰場的武器裝備。但俄媒並不忌諱報導在烏克蘭前線俄軍接受大量中國無人機，以及如何使用無人機的消息。

中共外交部發言人對此問題答稱：「中國呼籲有關各方加強管控，防止所有類型的無人機被用於衝突地區的戰場，共同維護國際和平與地區穩定。」

《紐約時報》曾報導說，自俄烏戰爭爆發以來，中國不斷向俄羅斯出售軍用無人機，其中包括大疆公司的產品。截至今年3月，中國出口到俄羅斯的無人機總價超過120萬美元。

《日經亞洲》調查發現，過去幾個月以來，俄羅斯公司就開始悄悄地在進口無人機報關單上「用途」一欄寫上用於烏克蘭戰爭字樣，而出口的無人機的廠商包括已遭到美國制裁的深圳大疆科技。目前還並不清楚中國政府或大疆公司是否知道俄羅斯海關在中國無人機報關單上的填報的內容。

報導中指出，俄海關報關單上「特別軍事行動專用」的標籤是去年底開始出現在報關紀錄上。俄海關總署在官網上表示，此舉目的是加速放行用於支援與俄羅斯軍事行動相關的軍民兩用產品。

日媒調查還發現，俄羅斯公司還向中國公司支付了120萬美元，採購22台偵測和干擾無人機的設備，另向中方公司支付36077美元，採購十台「加固型」可擕式個人電腦，這些裝備都在海關紀錄上標明用於烏克蘭戰爭。此外，還有由深圳嘉馳機電公司製造、由深圳科信通信技術公司進口的3架大型無人機，亦標明「特別軍事行動使用」。

雖然俄海關紀錄記載了大量中國製無人機被運往烏克蘭戰場，大疆公司仍聲稱去年4月26日已主動停止向俄羅斯出口，但無法控制已離開公司監管的商品。其他涉及俄方進口無人機的公司對此項交易閃爍其辭，或直接拒絕回覆。媒體要求就此議題採訪俄羅斯政府和中國駐日大使館，但是沒有收到任何回應。