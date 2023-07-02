國民黨總統參選人侯友宜2日參加國民黨台北市黨部總統暨立委候選人造勢大會，並在眾人簇擁下大進場。（陳薏云攝）

國民黨總統參選人侯友宜2日參加國民黨台北市黨部總統暨立委候選人造勢大會，以震撼排場大進場，侯友宜上台致詞時，炮轟民進黨執政8年弊案無數，造成民不聊生，侯更高喊三次要查清楚。「找一些比特偵組還專業的人，將所有弊案一個個查清楚！」侯也說自己從基層公務員到代表國民黨參選總統，這是對公務人員的肯定，跟另外兩個候選人完全不一樣的背景，他深刻了解公務員的委屈跟辛苦。

侯友宜表示，民進黨這八年來弊案重生，很多政治支票亂開，造成民不聊生。他的專業是除弊，抓壞蛋，這8年多少的弊案，報紙登的很大也沒人去查，因此他要找一些比特偵組還專業的人，將所有弊案一個個查清楚，侯接著高喊三次「查清楚」，引起台下一片歡呼。

侯炮轟，民進黨這幾年有用人唯才嗎？唯有清廉有效率的政府，才是人民信任的政府，因為自己是公務人員出生，了解他們的委屈跟辛苦，因此未來人事制度要公開透明，有能力者上來做事，讓公務員敢放開專業面臨挑戰。

國民黨徵召侯友宜，讓他從基層公務員到代表國民黨參選，這是國民黨對公務人員的肯定，跟另外兩個候選人完全不一樣背景，代表國名黨重視基層。所以他一定重視公務體系，就專業凝聚團隊，除弊以及打詐、槍、毒都用他的專業讓社會更安定，民心更穩定。

侯最後也表示，台北市的立委參選人，個個都是敢言直諫的人，都會不吝打電話給他說他錯了，他都虛心接受。2022在大家支持下，國民黨打了漂亮勝仗，2024侯友宜要跟台北市八位立委八仙過海，要帶領國民黨重返執政，贏回中華民國。