民進黨主席暨總統參選人賴清德2日成立「全國醫界信賴台灣後援會」，現場湧入近2000人。（黃婉婷攝）

民進黨主席暨總統參選人賴清德2日成立「全國醫界信賴台灣後援會」，現場湧入近2000人，由於賴清德出身西醫內科，他致詞時提及，醫界願意相挺是對他的肯定，盼能與大家一同打造「健康台灣」，建立全國衛生健康政策、改善醫療人員工作環境，並站在病人角度給予好的癌症藥物，「國人健康國家就強，世界將擁抱台灣。」

賴清德致詞時稱，今日是團結醫界力量的感動日子，後援會地點甚至選在民進黨創黨所在地圓山飯店，向台灣社會表達醫界力挺之意；他稱自己出身鄉下家庭，但從小就想當醫師，認為減輕病人痛苦是何等偉大的事，並經歷重重難關才當上醫生，而出身醫界的他，能獲得醫界大家庭支持，代表高度肯定，隨後向現場支持者深深一鞠躬。

賴清德接著指出，當1996年的飛彈危機來臨，他果斷棄醫從政，「如果台灣不保，不要說醫生，其他的人都會蒙難」，他也告訴自己，人生在世數十寒暑而已，選對工作來做，才不會虛度此生。

賴清德指出，今年自己代表民進黨參選總統的時候，兩岸情勢升高，有過之而無不及，也許這是老天爺注定，要勇敢團結面對變局，「我一直相信，困難、挑戰就是機會，要有這種氣魄，在乘風破浪繼續前進」。他主張，要將和平當作重點和燈塔，用民主當指南針，帶領台灣2350萬人勇敢前進、繁榮發展。

他表示，將竭盡所能維持台海和平現狀，重申台灣不是中國人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅定捍衛台灣民主自由的憲政體制，也堅定維護中華民國台灣前途只有國人能決定，未來將在蔡英文總統開闢的道路上持續壯大台灣，首先要提升國防，站在民主陣營威懾力量，以備戰來避免戰爭。

在經濟上，賴清得稱，會持續喪台灣能在台灣這塊土地繼續投資、創造工作機會，並持續與美國洽談雙邊貿易協定、加入CPTPP，相信台灣有實力在經濟上成為日不落國；在內政上，他則說，會堅定打擊黑金槍毒，讓所有國人在好的治安下生存發展。

他直言，不接受一個中國原則、九二共識，因為沒有主權就沒有民主，「在經濟上面也不能重談服貿」，當前台灣社會成功走入國際市場，台商對中國大陸的投資也從過去的146億美元，降低到50幾億，同年度台灣對印太地區的投資已超越大，若此時還主張走回頭路，將台灣鎖進一中市場洽簽服貿，絕對是錯誤路線。

而出身醫界的賴，也稱自己會與其他非醫界的總統參選人不同，懇請大家一同與他打造「健康台灣」，當前國人平均餘命延長到80多歲，但不健康年數卻達8年，意即國民10％的生命是不健康的，他的目標就是「活得越久就健康多久，縮短不健康的年數。」

他指出，未來將建立全國健康衛生政策，推動政策應符合健康原則，接著是改善醫療人員工作環境，提高醫療品質，同時營養教育要從小開始；在懷孕到嬰幼兒童年照顧上，還還有很多努力空間，也要重視青少年健康，中年人常見的糖尿病、高血壓都要妥善照顧，針對65歲長輩也要有從營養、健康、體力等健康照顧政策。

由於國人10大死因之首是癌症，他指出，未來應將治療和精準醫療連結，畢竟生物醫學如此進步，應該要有新的做法，不該站在經濟角度看事情，第一件沒效就換第二間，而是站在病人角度看事情，「有好的、新的要我們應該要拿來用」，過去台灣經濟較弱，但我總體經濟漸漸好，應優先針對適用病人給予好的藥物。

他最後指出，自己希望在健康台灣願景之下，國人能更加健康，自然國家會強，世界會也會擁抱台灣。