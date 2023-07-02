第34屆金曲獎於昨（1）晚舉行，66歲身障歌手阿吉仔奪下最佳台語男歌手獎，這是他首座歌王獎座，他領獎時坦言自己這一生過得比別人艱難，也感謝太太林淑美在他最無助時陪伴，推著他走遍全台鄉鎮，高調向太太示愛，不過有網友卻挖出阿吉仔的情史，發現與現任太太的緣分竟是婚外情。

阿吉仔6個月大時罹患小兒麻痺，手腳重度萎縮，成為身障人士，但因為熱愛唱歌，所以由家人背著他到處參加歌唱比賽，因此被發掘進西餐廳駐唱，他演出時會坐在板凳上激烈晃動手和頭部，搭配痛苦表情和悲情形象，將社會底層小人物的心聲演繹得淋漓盡致，獲得唱片公司的欣賞，出道後以《命運的吉他》一曲成名。

而他未走紅時，阿吉仔都是靠著前妻阿秋背著他到處上通告，無怨無悔的奉獻讓所有人動容，鄭進一更為此寫下《吾妻阿秋》一曲，兩人相處16年，不料阿吉仔卻爆婚外情，離婚後外遇女友為他生下兒子，結果阿吉仔又再度出軌，出軌對象便是現任妻子林淑美，林淑美曾當過阿吉仔的助理，兩人2007年結婚，阿吉仔當時表示：「活到51歲，終於找到真正的老婆了」，而前妻阿秋卻因為遭遇背叛，生活和經濟都陷入困境。

阿吉仔獲得台語歌王時，妻子林淑美拿著獎座站在他身後，他感謝唱片公司老闆荒山亮後直呼：「最重要的，我今天要來感謝的是我人生最艱苦、最無奈、最無助的時候，她不惜一切陪伴在我的身邊，走遍台灣309個鄉鎮，一生在走，一生在賺錢，她就是我的太太淑美，在這個地方我要和她說一聲『心愛的，謝謝』」，場面相當感人，不過還是有網友提起前妻阿秋，表示也別忘了感謝前妻曾經的付出。