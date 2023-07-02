一隻重約84公斤的雄性臺灣黑熊今天上午疑誤觸花蓮卓溪鄉一處咖啡園的山豬吊陷阱受困其中，園主查看趕緊通報，經相關單位初步觀察，發現黑熊左手掌受傷，所幸健康狀況良好。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮卓溪鄉5月才發生台灣黑熊誤觸茶園套索，左前肢兩隻遭手術截除，未料時隔2個月又傳出有黑熊疑因山豬吊受困，造成左手掌受傷，所幸健康狀況良好，經相關單位救援轉送東部救傷中心照養，將視復原狀況擇期野放；縣府呼籲農民改用電圍網防止作物遭野生動物侵害，按設置面積比例補助資材費。

一隻重約84公斤的雄性臺灣黑熊，今天上午疑誤觸花蓮卓溪鄉一處咖啡園的山豬吊陷阱且受困其中，園主聽到狗兒吠叫前往查看，驚見熊隻且不斷發出痛苦低鳴的聲音，趕緊通報。

花蓮林區管理處獲報後，隨即與縣府農業處、林管處玉里工作站、野灣野生動物保育協會等單位，組成黑熊救援小組趕赴救援，初步觀察，發現黑熊左手掌受傷，所幸健康狀況良好，因後續仍需觀察傷口復原狀況，評估後協調將受傷黑熊移轉送至東部救傷中心，由野灣野生動物保育協會照養並擇期野放。

農業處長陳淑雯表示，林務局為防範瀕危物種誤捕，近年設計改良式獵具提供原住民族獵人或農友換發使用，其中，套索踏板規格直徑小於12公分，以防止黑熊踏入，改良式獵具踏板可設定壓力值，防止腳掌較小且體重較輕的幼獸或小型食肉目動物觸發而遭到誤捕，有需求的農民或獵人可到花蓮林管處或工作站申領換發，避免誤捕黑熊。

花蓮縣長徐榛蔚則呼籲農民勿用獸鋏或山豬吊防治野生動物破壞農作物，可使用具有電牧器的電圍網，且縣府與林務局為加強推廣農友使用，按設置面積比例補助資材費3／4，意即農民只要負擔1／4。

徐榛蔚提醒民眾，若發現野生動物受困，請即刻撥打林務局24小時通報專線0800-000-930，或花蓮縣民專線1999，讓動物獲得及時救援，且不慎誤捕或誤傷保育類野生動物，只要立即通報，協助救援，就不會被究責。