國民黨總統參選人侯友宜1日與高雄市前市長韓國瑜首度同台造勢，侯友宜趁韓國瑜致詞時，悄悄移動了韓國瑜的座位靠向自己，試圖拉進兩人距離，外界戲稱「侯有移」。侯友宜今天被問及此事大笑三秒，表示大家真的太會想像；國民黨主席朱立倫則表示，有些朋友惡意見縫插針，大可不必。

侯友宜表示，昨天餐桌上都是重要的朋友，圓形的桌子椅子都會挪動，大家真的太會想像，昨天與朱立倫、韓國瑜跟趙少康聚會都聊得很開心，最主要是大家都會團結一致用選票贏回中華民國，讓兩岸穩定永續發展。這才是昨天聚會最重要的目的。

朱立倫則說，昨天他們聊了很多，彼此相談甚歡，也開了很多玩笑，總不能把每個玩笑告訴大家，他看到網路上一些朋友用玩笑話，甚至有些人用惡意的見縫插針，其實是完全大可不必。如今是這樣的話，大家就不必來現場了嘛。

朱立倫表示，昨天大家都是用最大的誠意，表達對侯友宜最高支持。他們私下談話也聊到如何團結大家，彙整更多的力量。昨天是第一次，接下來還有很多公開的場合，會有更多討論還接觸。