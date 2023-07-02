每個人面對感情的態度不同，有些人即便深愛著另一半，還是會希望有獨處空間，但《搜狐網》運勢專欄則點名3星座，陷入戀愛後卻恨不得將對方繫在腰間，彼此寸步不離，這樣才有安全感。

▍雙子座

想要判斷雙子座是否深愛著另一半，可以從他們是否與對方無時無刻黏膩在一起，畢竟雙子座愛恨分明，只會把自己熱情的一面展露給自己喜歡的對象，從來不會浪費感情；同理，一旦他們不愛對方了，也會很果斷地轉身離開，態度相當明確。

▍巨蟹座

巨蟹座是典型的奉獻型人格，一旦陷入愛情後，會將戀人的需求放在首位，最好是能夠24小時黏在一起，這樣才能無微不至的照顧著對方。同時他們也很享受寸步不離的甜蜜過程，因為這樣不僅能讓他們更有安全感，同時也是他們對愛情付出的證明。

▍牡羊座

牡羊座在外人面前總是一副爭強好勝的模樣，但其實內心相當害怕孤獨、依賴性比較強，尤其是陷入愛情時，更是十足的黏人精，恨不得一整天都和對方黏在一起，不過剛開始認識的時候，牡羊座會有所克制，擔心自己把另一半嚇跑。