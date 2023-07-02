2日上午在瑞芳蝙蝠洞溺水的潛水客，經急救宣告不治。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

2日上午在瑞芳蝙蝠洞溺水的潛水客，經急救宣告不治。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市瑞芳區蝙蝠洞一帶，2日上午發生一起潛水客不慎溺水的意外事故，經通報警消，迅速趕至現場急救，並將25歲的溺水者緊急送醫急救，但不幸於上午10時許宣告不治。

據了解，今年25歲的凌姓男子，2日上午在瑞芳區台2線74.9公里，也就是在蝙蝠洞公園附近遇到朋友，經交談後得知，朋友在網路糾團，連教練共有7人一起潛水。凌男一時興起，便臨時加入。上午9時左右，一行人開始下潛。

原本預計潛至8米深的海域，但潛至5米深時，發現凌男非僅沒有聽從教練指令繼續下潛，卻開始上浮，一行人發覺情況不對，急忙上前查看，發現凌男已經失去意識。便將凌男救護上岸，現場駐守的民間救難團體也立即上前協助搬運、施以CPR心肺復甦術，並於上午9時20分左右緊急通報警消。

包括新北市警察局瑞芳分局，以及新北市消防局第六大隊也緊急派出警消到場協助。救護人員到場後，發現凌男因溺水已經失去意識，也沒有了呼吸心跳，現場立即為凌男進行CPR心肺復甦術，並為其裝上AED自動體外心臟電擊去顫器。並立即將其送醫急救。上午10時許，凌男宣告不治身亡。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：近期海域、岸際水文潮汐變化大，加上天氣較為炎熱，民眾從事水域遊憩活動時，掌握自己身體的限制，避免超出自己的能力範圍，並應謹慎小心並結伴同行，特別注意自身安全，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。