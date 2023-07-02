動保與野保對立產生排擠效應，流浪動物收容園區面臨斷糧危機。（孫英哲攝）

受到動保與野保對立的衝擊，收容流浪動物的民間團體近日紛紛面臨斷糧危機，彰化山區一處收容約160隻流浪犬的場域，飼料存糧已經見底，義工面對斷糧危機只能減量供應飼料，並得四處募集麵包、剩菜剩飯等，再加入飼料中，才能勉強供浪浪飽餐一頓。

董姓義工指出，目前山區的狗狗約有160隻左右，若有人棄養，丟貓丟狗上來，數量就會再增加個10隻上下，但通常他們都會配合做結紮、送養，把數量控制在160隻。

「存糧已經見底了！」她表示，1隻狗狗1天吃1餐，160隻狗狗1天的飼料用量為4包（每包15公斤），1個月約要用掉120包，這是夏天狗狗吃得少的狀況下，冬天的飼料用量則多上許多。

她現在因飼料已無存糧，只能減量供應，以往用來裝飼料的杓子大都會盛半枃至滿杓，現在都盛不到半杓。

近日捐糧大減，為了不讓狗狗餓肚子，董姓義工現在必須跟著熱心民眾去早餐店、麵包店、學校、自助餐店等地方，問問有沒有剩下、過期的麵包及吐司邊，或是剩菜剩飯，看是能不能用較便宜的價格，或是有好心人送，再把麵包、剩菜剩飯加入狗糧中，這樣做不但可讓狗狗填飽肚子，1天還可至少省下1包飼料的用量子。

由於該收容場域距水源有一段路，為了讓狗狗有飲用水，身形瘦弱的董姓義工必須拿著5公升瓶的桶裝礦泉水空瓶，先到水源處盛滿水後，再一桶一桶搬運上山給狗狗飲用，過程十分耗費體力。

「此刻真的很需要大家幫忙！」董姓義工說，在斷糧兩天後，她和義工只能咬緊牙根，再籌錢買了幾包飼料，苦撐著餵飽160隻毛孩，現在牠們1天只吃1餐，她還得精準分配份量，「一隻給太多，另一隻就會吃不飽」，她這幾天看著山上的毛孩，心裡真的非常茫然，除盡力去做，真的不知道該如何繼續下去。

她期盼願意幫助浪浪的朋友，可上臉書粉專「禎愛浪孩」平台，上面有募糧的網址，可以點進去下單，廠商就會每個月依下單數將狗糧配送過來。現在雖然一關比一關還要難過，但他們不會放下對浪浪的愛，也真的很需要大家幫幫忙度過這波糧食危機。