行政院通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，減免私立大學生學雜費每人每年3.5萬元、高中職免學費等，政策火速上路，引起討論。一名農家子弟就以自身經驗分析，最需要投入資源改善的是「家庭經濟落差」以及「城鄉差距」，認為私校補助就是「買票政策」，引起眾人共鳴與認同。

一名成大校友在Dcard發文表示，自己是農家小孩，祖父務農、爸媽是一般上班族，家中經濟算是中間偏下，就學期間也沒有補習，一路念到國立大學，認為政府推出私校補助政策，是「一個錯誤且無法改善問題的買票政策」，重點應該改善「大學前的教育」，並將有限的資源分配在一流大學培養頂尖人才。

「窮人上頂大的機會遠小於有錢人」，原PO表示，理想的教育體制應該是「任何人」取得教育資源的「機會」相等，經濟弱勢的家庭可以藉由進入一流大學進而找到高薪工作而翻轉人生。但現實是「有錢人」進入一流大學的「機會」明顯較高，造就了排名靠前的學校其學生家庭收入普遍較高的現象。

因為「窮人入學時難以和有錢人競爭」，原PO認為有兩項可改進之處，一是調整大學入學管道，像是多元入學、繁星計畫仍有進步空間，二是改善大學前教育資源不均的問題，自己成長環境所看見的教育資源不均，來自「家庭經濟落差」以及「城鄉差距」，才是最需要投入資源的地方。

成大校友指出，目前各縣市國中小補助還有很大空間，增加補助的金額、人數都好。（圖／翻攝我的E政府網站）

原PO也分享各縣市補助金額，多為每學期數百到數千元，感嘆目前國中小、高中的補助、縮短城鄉差距也還有很多部分能夠努力，單是增加補助的金額、人數都好，「為什麼丟到私校生全面補助上？我想大概是因為大學生才有選票吧」。

貼文一出也引發共鳴，「推一個，把大多數人覺得不合理但又比較難整理出的地方講出來了」、「我蠻認同你的，可以擴大弱勢生、偏鄉學生的大學補助，但齊頭式補助到底圖的是什麼」、「本就該對弱勢族群及及地處偏鄉的人擴大補助，結果現在黨的意思是讀私校=弱勢、需要幫助」、「這些錢放在學齡前的嬰幼兒，還比較有意義」、「10個有8.7個都看得出來在買票的爛政策，沒有人可以制止嗎」。