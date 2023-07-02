高齡88歲的中國近代史權威、中研院院士張玉法推出新作《浮生日錄》，呈現歷年來與友人等各界往來的函件紀錄。(鄧博仁攝)

畢業於台灣師範大學史地系的中研院院士張玉法，一生投入民國史研究。他坦言，史學家研究歷史人物時，難免遇到麻煩，過去曾在接受電視台採訪時，談到曹錕在民國12年以賄選當選總統，曹錕孫女曹繼方在美國看到後，在106年一狀告上法院，要求他與國民黨提出精神賠償。當時他與法官說明，由教育部編行的中學教科書都是如此陳述，建議曹錕後人該告的是教育部，最後沒有被判處任何罪名。

張玉法表示，民國12年中華民國舉行總統大選，曹錕以賄選贏得選舉，成為總統，所有中學教科書都有教述這件事。他過去接受過電視台新聞專題節目談及此事，提到民國選舉一蹋糊塗，曹錕拿錢收買、賄選，在美國的曹錕孫女後來看到節目而提告，後來在收到傳票之後，便上法院向法官說明原由。

張玉法提到，初審僅一名法官提問，法官當時跟他說，因為提告人是美國人，案件變成國際官司，一定得開審。二審時，則是兩位法官在場，他便再度說明，曹錕賄選案是家喻戶曉的歷史事件，他所言內容都跟教科書所寫相同，「我說，如果這個人要告，要告教育部，教育部把所有教科書批准通過」，法官聽了他的說明便點點頭，「最後當然沒有判我的罪」。

除了自己的經歷，張玉法分享民國史界一起有名的案件。被譽為史學大家的呂思勉，在民國12年出版《白話本國史》，當中提到「詆毀岳飛、肯定秦檜」的論述，出版前10年，因中國陷入軍閥割據的混亂狀態，著作沒有引起關注，到了民國24年，日本侵華讓整個中國的抗日氣勢高漲，廣大讀者看到這本書之後，提告作者是漢奸，認為有意替日本說話，不過最後法院沒有對呂思勉做任何處分。