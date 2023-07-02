很多人都有嘴破潰傷的經驗，一定多少聽過，直接拿鹽巴抹或是喝沙士的偏方。對此，營養師彭逸珊建議，應多補充維生素C、生物素、礦物質鋅及優質蛋白等，來幫助傷口癒合。除此，她也提醒，要避免刺激性食物及注意食物溫度，才能恢復得更快。

營養師彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文指出，嘴破雖然是小事，但每吃一口食物都是煎熬，呼籲不要再使用抹鹽巴、喝沙士等偏方，並提供6招來幫助傷口快速癒合：

1、維生素C：彭逸珊表示，食材如紅心芭樂、甜椒及釋迦，能幫助膠原蛋白形成，有助傷口癒合。

2、生物素：彭逸珊指出，食材如熟蛋黃、燕麥、菠菜，能增進黏膜健康。但她提醒，食物中「生蛋白」會影響生物素吸收，要特別注意。

3、礦物質鋅：彭逸珊說，食材如牡蠣、瘦肉、南瓜籽，能幫助組織蛋白質合成，對傷口修復有一定好處。

4、優質蛋白：彭逸珊強調，優質蛋白是傷口修復最基本的原料，絕對不能缺少，食材如鮭魚、雞胸肉及豆腐都是不錯的選擇。

5、避免刺激食物：彭逸珊表示，減少富含粗纖維、辣椒、洋蔥或大蒜等食物，以減少刺激黏膜。

6、注意食物溫度：彭逸珊提醒，湯品、飲水或熱食皆需特別注意溫度，不燙口為主。

彭逸珊補充，最簡單的方式就是記得每餐都要有豆、魚、蛋、肉類，搭配葉菜、瓜類與水果，就能獲得上述4種營養素。

除此，耳鼻喉科醫師巫宜諦也曾提到，除了不小心咬到嘴巴、缺乏營養素外，包括免疫失調、細菌感染、牙刷太硬或口腔癌等，也都可能造成嘴破情形。他特別提醒，口腔潰瘍通常約1至2周內自行緩解，若超過2周未癒合，還出現黏膜反覆出血的狀況，建議及早就醫。