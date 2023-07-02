公園還有增設夜間照明設備。（通霄鎮公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮通西里向台電公司通霄電廠爭取530萬元睦鄰回饋金，在通霄火車站南側的鐵路平交道旁，打造1處小型公園，並設置1座相當吸睛的海盜船造型溜滑梯。通霄鎮長張可欣也在臉書分享喜訊，並將在16日舉辦溜滑梯啟用典禮，邀請大家前來遊玩。

通西里辦公處去年10月向通霄電廠爭取回饋金，並由台鐵公司撥用土地，在通霄火車站南側的鐵路平交道旁，規畫適合10歲以下小朋友遊玩的小型公園遊憩區，原預定今年初春節連假開放體驗，但里辦公室爭取增加夜間照明設備、栽植圍籬，最近幾天才驗收結束。

張可欣表示，6月底起開放民眾體驗的海盜船親子共融設施，7月16日將舉辦啟用典禮，現場安排環保蒸汽小火車，孩子們可以搭乘小火車環繞海盜船設施，一起為專屬通霄鎮民的公園揭開序幕，她也強調當天不會有落款署名、冗長致詞，只會跟辛苦爭取設施的大家一起剪綵慶賀。

不過，海盜船溜滑梯上周五開放試玩時，鎮民代表徐鈺婷等人，接獲民眾反映，溜滑梯的地板、滑梯等設施，都容易日曬造成過熱，許多家長擔心小孩會玩到燙傷，建議公所增加簡易遮陽設施。

里長李開勳則表示，戶外溜滑梯多少會有日曬的困擾，但海盜船船帆較高，要增設遮陽設施比較困難，若要增設灑水設施降溫，里辦公室也無力承擔，建議家長可選擇早晨、黃昏時段帶孩子去玩。

張可欣說，多位代表所提出的遮陽問題，鎮公所已經立即列入修正項目，未來將會增設家長遮蔭休息區，讓家長可以帶著小桌椅或者小帳棚，在遊具附近關注孩子的一舉一動，至於如何讓滑梯達到降溫效果，她會帶公所人員到各地親子公園區取經，尋求更好的解決方式。