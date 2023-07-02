王品集團3個中餐品牌，暑假端出網美級冰品消暑，預估能挹注整體中餐品牌在暑假旺季營收成長2成。（王品集團提供）

「享鴨」以多種新鮮當令水果特製沁涼水果冰，入口清爽，賣項繽紛。（王品集團提供）

「丰禾」剉冰外裹麵茶粉，內搭蜜熬芋頭紅豆內餡，澆淋手打奶蓋，鹹甜交織很美味。（王品集團提供）

「莆田」雪花冰菓搭芒果冰淇淋、荔枝等，混合濃郁椰奶椰漿，洋溢濃厚南洋風情。（王品集團提供）

近幾年，夏天越來越熱，許多人都會呷冰消暑。台灣冰品市場一年創造50億商機，看好消暑商機，王品中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台式小館」及「莆田」，首度在夏季開賣冰品；活動期間內用消費，最多可享7折加購優惠，最低199元起即可品嚐。此外，業者在7、8月暑假周末加碼推出巨無霸冰品挑戰賽，民眾組隊限時完食重達7公斤的巨無霸冰品，獲勝者整桌免費。

王品集團7、8月暑假周末廣發英雄帖，緊抓25到35歲愛嚐鮮的年輕客群，舉辦巨無霸冰挑戰賽。主廚打造比臉盆還大、最重7公斤的重磅巨無霸冰品，歡迎愛吃冰的大胃王組隊挑戰，每組最多6人，只要在15分鐘內完食，當日內用消費餐點直接整桌不用錢。活動採限時限額，須提前打電話報名參賽。

搶攻高溫消暑商機，「享鴨」、「丰禾」及「莆田」，今夏首度連線大開冰品趴，即日起到8月31日止，端出網美級冰品抗暑。主打烤鴨新潮百變吃法的「享鴨」，下重本特製沁涼水果冰，以夏季瓜果之王西瓜、哈密瓜等多種新鮮當令水果，加上滿滿剉冰佐煉乳，堆疊出盛夏繽紛甜蜜的沁涼水果冰，入口清爽不膩，好吃又擁有高顏值。

蟬連兩年獲經濟部認證「全台十二大傳承台菜餐廳」的「丰禾 台式小館」，翻玩民眾最熟悉的台灣味，剉冰外裹麵茶粉，內搭蜜熬芋頭紅豆內餡，最後豪氣澆淋手打奶蓋，鹹甜交織很唰嘴，讓人一口接一口，消暑又銷魂。台味剉冰宛如富士山般超萌賣相，同樣讓人拍照拍不停。

新加坡米其林一星「莆田」主廚們，則精心打造南洋雪花冰菓，用純鮮奶製成雪花冰，搭配芒果冰淇淋與蜜紅豆、蒟蒻、荔枝等特色配料，混合濃郁椰奶椰漿享用，洋溢南洋異國風情的冰品，瞬間提升口感、味覺層次感。王品集團表示借助新冰品開賣，預估能挹注整體中餐品牌在暑假旺季營收成長2成。