鳶峰圓頂遠端天文觀測系統設有高階天文望遠鏡，可360度全方位遍覽合歡山星空奇景。（南投縣府提供／陳淑娥南投傳真）

鳶峰圓頂遠端天文觀測系統設有高階天文望遠鏡，可360度全方位遍覽合歡山星空奇景。（南投縣府提供／陳淑娥南投傳真）

鳶峰星空劇場運用最新數位科技，以嶄新互動介面與顯示技術，打造具有沉浸式的天文體驗感受。（南投縣府提供／陳淑娥南投傳真）

南投鳶峰星空平台遠端天文觀測系統2日揭幕，副縣長王瑞德等身穿太空人裝，化身星際領航員出席見證，宣布斥資百萬打造的遠端觀測天文台正式啟用，同時宣告南投天文觀星旅遊邁向新里程碑，歡迎大家體驗星空知性之旅。觀光處長陳志賢也將鳶峰星空劇場榮獲「2023美國謬思設計大獎」概念設計互動類金獎獎牌及獎座獻予王瑞德，儀式簡單隆重。

合歡山具有獨特地理位置和優越觀星條件，是國內外旅客的觀星秘境，暗空公園更是全台唯一受國際暗空協會所認證；南投縣府推廣觀星，陸續投入經費及交通部觀光局挹注下，在軟硬體資源升級優化。

副縣長王瑞德表示，繼鳶峰星空劇場及觀星平台後，縣府再度斥資百萬打造一座遠端觀測天文台，擴增觀星體驗及提供科普教育需求，豐富天文觀星體驗，更深入、更清晰遨遊星際，滿足一般民眾及專業人士需要，也使星空體驗更浪漫、更愉快。

觀光處指出，新啟用遠端觀測天文觀測系統，設有高階天文望遠鏡，可設定與內部望遠鏡赤道儀同步運轉，觀測室設備包括高精度赤道儀，赤道儀上方搭載新款高解析天文台主鏡、數位太陽望遠鏡、冷卻式天文相機、天文台鏡上電腦、電動調焦裝置等先進天文台設備，可360度全方位遍覽合歡山獨特星空奇景。

此外，去年設置的造鳶峰星空劇場，則運用最新數位科技，以嶄新互動介面與顯示技術，打造具有沉浸式的天文體驗感受，劇場內高達4米圓頂訂製螢幕讓動畫栩栩如生，觀眾彷彿身歷其境。館內3座杜普森式天文望遠鏡及2座自動追蹤無線控制折射式望遠鏡組，也提供專業性與優質的天文探索體驗。