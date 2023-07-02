趙自強（圖左）及金士傑出席《蘭陵40－演員實驗教室》世界首映記者會。（陳君瑋攝）

導演王耿瑜（圖左）以及監製林于竝出席《蘭陵40－演員實驗教室》世界首映會。（陳君瑋攝）

導演王耿瑜（圖左起）、配樂李承宗、剪接葉慈毓、監製林于竝出席《蘭陵40－演員實驗教室》世界首映會。（陳君瑋攝）

紀錄片《蘭陵40—演員實驗教室》2日舉辦世界首映，監製林于竝、導演王耿瑜、配樂李承宗、剪接葉慈毓（小豹）及演員金士傑、趙自強等人聯袂出席，分享蘭陵人的劇場人生。電影紀錄蘭陵劇坊40週年，紀錄片中共有14名演員、14個段落，導演王耿瑜表示：「許多蘭陵劇團的往事、紀錄片中都會有完整的呈現。」

趙自強回想當年加入蘭陵劇坊，純粹只因報紙上寫「全年免費」，還年輕時的他什麼都想嘗試看看，更何況劇場還會提供免費便當，趙自強不改幽默本色道：「劇場真的惠我良多，從那之後就胖到現在」，他更開玩笑表示：「沒想到參加一個活動會改變一輩子，年輕人做決定還是要謹慎。」而提到老師金士傑，趙自強提及當年：「我印象很深，當時金士傑瞪著一雙大眼看著我，我還想說這人很變態！」

蘭陵劇坊成立於1980年，致力開拓於屬於台灣的表演藝術形式，一直至1991年解散之前，培養了許多優秀的表演工作者如金士傑、劉若瑀、馬汀尼、楊麗音、趙自強、鄧安寧、游安順等。提到當年的解散往事，趙自強感嘆回首，說在得知解散時不知所措，既沮喪又迷惘，在深夜喝了點啤酒後，打電話給金士傑詢問：「我們該何去何從？老師您將我帶入這個行業，現在又要結束了。」殊不知金士傑只淡淡回覆：「喝多了，早點回家吧！」

對於當年解散蘭陵劇坊，金士傑看得很透徹。他認為當年的自己也到了該休息的時候：「我有預感，再做下去我會成為一個成功的劇場導演，但不會是一個我自己喜歡的人。」金士傑感歎道：「劇場人都有股臭脾氣，不願向俗人低頭卻要學著向俗人拋媚眼。」說著說著，金士傑也笑說，當年蘭陵的這一批人，身上都有這樣的倔強跟傲氣，這是到哪都不會變的事。