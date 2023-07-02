雲林縣本土登革熱持續延燒，縣政府表示截至2日下午4點，雲林縣經疾管署檢驗確診6例本土登革熱，個案皆居住古坑鄉，其中東和村2例，高林村1例、荷苞村3例。縣衛生局所防疫人員已進行個案居住地及工作地化學防治作業，並加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施。

雲林縣衛生局2日持續派員在高林村辦公處開設登革熱快篩站，共篩檢84名民眾，發現3例NS1快篩陽性，均已轉介醫院進一步確認及治療，總計本月1、2日共計篩檢203人，發現5例NS1快篩陽性。

環保局也配合古坑鄉公所清潔隊，完成東和確診個案周圍半徑50公尺內住戶環境噴藥、桐花公園清消工作，提醒民眾務必配合縣府及公所執行登革熱防治噴藥，若居家內外有病媒蚊孳生源，經主管機關通知或公告後未主動清除，經查核發現病媒蚊孳生源，可依《傳染病防治法》規定，最高處1萬5000元罰鍰。

雲林縣長張麗善表示，登革熱係藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，是「社區病」、「環境病」，須全民共同參與，才能徹底清除病媒蚊孳生源。呼籲大家共同配合防疫措施，牢記「巡、倒、清、刷」4步驟，讓戶內外積水容器減量，落實孳生源清除。

張麗善並請民眾加強自身防蚊措施，戶外活動盡量穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。