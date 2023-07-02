王傳一昨天才為大女兒慶生，今天迎接小女兒出生。（摘自臉書）

43歲男星王傳一2017年與林筱薇結婚，婚後產下一女，他參與演出的《八尺門的辯護人》今（2日）首播，老婆也巧合在今天生下二寶「王小妹」！昨天才幫大女兒過5歲生日的他在臉書報喜，透露巨蟹寶寶來報到，也心疼寫下「媽媽辛苦了」。

王傳一稍早在臉書寫下：「謝謝關心我的朋友們。順利生下二寶，頭好壯壯頭毛茂密。大寶一直看著她，似懂非懂的說好小喔！生命就是這麼奇妙，我分配好了，姐姐叫王大姐，妹妹叫王小妹。歡迎妳來到這個世界，謝謝妳成為我們家的一份子。」

王傳一透過經紀人表示，王小妹體重近3000公克，是個健康女寶寶，「比當初姊姊出生時還胖 ，很開心」，他一見到小女兒，就開心獨自抱了快1個小時 ，直到抱到女兒快哭了 ，才讓護理師抱走去洗香香。他形容小女兒表情很多，也不哭不鬧，情緒很穩超像他的。

王傳一日前受訪時就提到7月2日將迎接二女兒，並回憶5年前第一次當爸的時候什麼都不懂，小孩回家半年了都還不敢抱，第二胎則是很期待，也不緊張二胎，有自信「我現在絕對是神隊友」。