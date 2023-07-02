好萊塢29歲的知名男星伊薩米勒（Ezra Miller）以《怪獸與牠們的產地》、《閃電俠》等作品爆紅，人氣不斷攀升。誰料，星途一片看好的他，卻負面新聞頻傳，不僅爆出在KTV內與一對男女發生肢體衝突而被送進警局，又傳出因情緒失控砸傷人以及對一對母女大吼，讓對方嚇哭並申請臨時騷擾保護令。而今該保護令已被撤銷，他也在社群上發表聲明感謝一路上的支持者。

據外媒《The Daily Beast》報導，伊薩米勒去年曾對住在麻薩諸塞州(Massachusetts）的一對母女有大吼大叫的舉動，據該名母親透露，他們聊到飛行棋的由來、性別及文化議題時，其中的用字遣詞竟惹得伊薩米勒暴怒，抓著她大吼：「妳有種再說一遍！妳這樣很危險！」更甚之批評她是吸血鬼：「你想喝我的血嗎？」讓母親嚇哭並申請臨時騷擾保護令。

而今據外媒《People》報導，法官撤銷了對伊薩米勒保護令，他也對此在社群上發聲，向他的支持者公開道謝：「我對這個結果感到備受鼓勵，非常感謝所有支持我以及幫助我讓保護令系統不被濫用的人。」並指出：「保護令旨在為處於危險之中的個人、家庭和兒童提供安全。」而文中除了批評那些將此做為「尋求大眾關注，或是用來報復」工具的民眾，也一併否認了騷擾民眾的指控，認為：「事實上，我一直被不公平的直接針對。」

而伊薩米勒的律師也發出聲明，稱他「從未有過與孩子單獨在一起」，並且他與麻薩諸塞州的母女僅見過三次，且見面過程相當簡短，也絕對沒有與對方小孩有任何不當的互動行為。此外，其律師也補充說明過往對於伊薩米勒的其他指控：「伊薩米勒不否認他曾犯過錯誤，然而這並不意味著所有謠言或指控都是真實的。」

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