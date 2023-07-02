新北五股鐵皮工廠大火！現場黑煙直竄 驚悚畫面曝 18:502023/07/02 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火，現場黑煙直竄。(消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火 現場黑煙直竄 訂閱影音： 中時新聞網 新北五股區夏綠地街，今（2日）晚間6時許發生一起嚴重火警，一棟6間連鐵皮工廠發生大火，現場濃濃黑煙直竄天際，消防獲報後已派遣46車、119人到場救援，火勢已於6時47分熄滅，無人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。 新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火，現場黑煙直竄。(消防局提供) 桃園紡織廠歲修惡火黑煙竄天際 2外包商員工命危 2女高中生相約墜樓 獨活女稱「不記得事發經過 天外飛來！ 樹枝從天降 女騎士遭砸摔車 2人送醫 #新北 #五股 #黑煙 #直竄 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北餵藥案確定是烏龍？薛瑞元：還必須等「兩份」報告出爐 09:282023/07/02 生活 鄭明典揭王國材「工具人」外號！稱蘇貞昌和傳說不一樣 10:122023/07/02 生活 進香團大貨車突冒火燒成骨架 神尊、陣頭器具燒到精光 16:282023/07/02 社會 《科技》蘋果、三星豪取台灣智慧機逾6成市佔 黑馬爆冷門 09:472023/07/02 財經 台灣物流競爭力全球排名第16 海關、基礎建設卻落後 05:002023/07/02 財經 160隻浪浪下一餐沒著落 義工先這麼做應急 18:462023/07/02 生活 土城資源回收場驚傳大火 1員工頭暈送醫 15:012023/07/02 社會 《傳產》雙北這兩站房價1坪差45萬 10:272023/07/02 財經 新北國小暨幼兒園教師甄選複試 成績明晚揭曉 14:122023/07/02 生活 解放困難竟是姿勢錯了？醫師公開「正確便姿」 這1物必備 05:002023/07/02 國際 俄恐引爆歐最大核電廠 澤倫斯基：已通知員工撤離 10:342023/07/02 國際 印尼小吃店失火毀鄰店 2動作疏失恐賠830萬 15:482023/07/02 社會 中興紡織廠大火釀2死1傷 桃園勞檢處要查了 15:582023/07/02 社會 桃園紡織廠大火疑有人受困！出動近百消防救援 10:542023/07/02 社會 全台首創「猩猩視角」 人「被關」壽山動物園鐵籠喝咖啡 13:212023/07/02 生活 桃園紡織廠歲修惡火黑煙竄天際 2外包商員工命危 12:492023/07/02 社會 全台海拔最高空維區在這 高汙染車輛禁止或限制進入 17:442023/07/02 生活 加拿大西岸30港口聯合大罷工 恐影響全球貨運 13:062023/07/02 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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