新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火 現場黑煙直竄

新北五股區夏綠地街，今（2日）晚間6時許發生一起嚴重火警，一棟6間連鐵皮工廠發生大火，現場濃濃黑煙直竄天際，消防獲報後已派遣46車、119人到場救援，火勢已於6時47分熄滅，無人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。