新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火 現場黑煙直竄

新北五股區夏綠地街，今（2日）晚間6時許發生一起嚴重火警，一棟6間連鐵皮工廠發生大火，現場濃濃黑煙直竄天際，消防獲報後已派遣46車、119人到場救援，火勢已於6時47分熄滅，無人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。

新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火，現場黑煙直竄。(消防局提供)
新北五股火警！6連間鐵皮工廠大火，現場黑煙直竄。(消防局提供)
桃園紡織廠歲修惡火黑煙竄天際 2外包商員工命危
2女高中生相約墜樓 獨活女稱「不記得事發經過
天外飛來！ 樹枝從天降 女騎士遭砸摔車 2人送醫

#新北 #五股 #黑煙 #直竄 #火警