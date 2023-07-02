遭檢方通緝的27歲鍾姓男子日前與無照駕駛的曾姓友人共乘車輛行經高雄市左營區時，因自小客車排氣管聲響過大，引發巡邏警方注目，員警上前盤查，發現鍾男遭台中地方檢察署通緝中，當場命令鍾男下車並實施逮捕，帶返所訊後解送至台中地檢歸案。

高雄市左營分局文自派出所警員日前晚間在華夏路與大中二路口發現一輛黑色自小客車排氣管聲響過大，擔心有擾民之虞，立刻尾隨至文川路與大中二路口將車輛攔下，告知攔查事由，後對車內駕駛及乘客等3人逐一盤查。

沒想到查詢時，不僅發現負責駕駛的28歲曾男駕照已遭吊銷，而後座乘客，27歲鍾男更遭台中地方檢察署通緝中，員警當場命令鍾男下車並實施逮捕，帶返所訊後解送至臺中地檢歸案。

至於曾男無照駕駛部分，則依照道路交通管理處罰條例第21條第1項第4款，處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰之規定進行舉發，並當場禁止其駕駛。

警方調查，鍾男之前住於台中，日前才搬回屏東老家，可能因此未收到司法文書。而員警查緝過程中，在旁的鍾男女友還以自己遠從台北南下和男友相聚為由，企圖為鍾男求情，遭員警嚴正拒絕後才打消念頭，改至派出所內陪伴鍾男等待解送。

警方呼籲，民眾因案遭受起訴或判刑時，應依地檢署或法院通知期限到案，以免遭到通緝。