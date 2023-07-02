日本防衛省6月30日公布，4艘中國大陸軍艦29日在鹿兒島附近海域航行，其中1艘導彈驅逐艦與1艘兩棲攻擊艦29日至30日穿越大隅海峽，從東海駛向太平洋，護衛艦和補給艦29日則在奄美大島近海航行。退役少將栗正傑指出，共軍075兩棲攻擊艦這次帶隊，抵達東京、台灣跟關島三角形連線的地方，就可以切斷日美間、以及台日間的連線。

針對4艘中國大陸軍艦在鹿兒島附近海域航行，栗正傑今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，共軍075是兩棲攻擊艦，旁邊帶著1艘護衛驅逐艦，另外有2艘軍艦從奄美大島過來，其中1艘應該是補給艦，能夠在東海地區讓艦隊形成一個持續性的戰力。

栗正傑接著指出，這次共軍去的地方，是日本防衛省說的，也就是在東京、台灣跟關島三角形連線的地方，就是第一島鏈跟第二島鏈中央的位置。如果共軍到了這邊，就可以切斷日本跟關島之間的日美連線，也可以切斷台灣跟日本的連線。所以共軍海軍擺在這地方，有戰略上很大的考量。

栗正傑點出，目前共軍出動075的兩棲攻擊艦，後續如果來的是福建號航母，戰力又更強，殲-35若可以在075垂直起降，那又不一樣了，戰力又更強。這也是中國大陸在突破第一島鏈跟第二島鏈，所進行的反區域拒止作戰兵力的演練。