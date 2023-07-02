隨著年齡上漲，許多人難免身體機能老化。資深媒體人許聖梅除了身患無法痊癒的梅尼爾氏症，聽力僅剩50%，近年來又被診斷出青光眼，眼科權威呂大文醫師更直呼「妳這個3年會瞎掉！」。近日許聖梅分享個人病史，透露自己靠著不菸不酒、少油少鹽飲食、減輕壓力等，盡量讓自己的梅尼爾氏症不發病，眼疾則靠眼藥水、葉黃素、魚油、中醫針灸、中藥，希望至少30年都看得見，同時也以自身經驗為例，勸大家年紀越大越要注意飲食、不要熬夜。

許聖梅接受《健康點點名》專訪，表示自己28歲時一邊帶孩子一邊跑新聞，各種壓力都很大，開始會頭暈、耳鳴，起初她以為只是自己過度減肥，之後症狀加重、伴隨嘔吐，某天採訪抗議活動時甚至發病被送急診室，直到後來掛號台大醫院眩暈科，許聖梅才終於知道自己罹患梅尼爾氏症，該病不能根治、只能靠止暈藥緩解，至今她只要情緒一激動仍會發病，且耳朵聽力只剩50%。

許聖梅也提到，2021年底她開始罹患眼疾，原本以為只是因為身體機能老化的白內障，沒想到進行各項檢查才發現，是視神經壞死不可逆的中度青光眼，第二次檢查時更被醫師呂大文分析，「妳這個3年會瞎掉！」；許聖梅感嘆，其實自己沒有家族病史，判斷可能是因為沒睡覺追新聞、工作壓力大等造成職業傷害，目前除了定期使用眼藥水，也會使用葉黃素、魚油等保健品，另外還會定期服用中藥、進行中醫針灸，「我覺得至少我們拚個就是，至少30年應該看得見這樣子」。

許聖梅最後建議，「其實是年紀越大，你越要有些戒律」，像是避吃高油、高糖食物、熬夜追劇等，同時也要學會放下各種壓力，「看很多事情就不要那麼的計較，不要那麼的嚴格，讓自己慢慢的要放鬆」。