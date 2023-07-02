民眾黨主席兼總統參選人柯文哲近期聲量表現不差，但不少人仍認為形勢隨時可能改變。媒體人韋安表示，柯民調再高，但其中3分1是空氣民意；柯毫無地方組織系統，所以藍禁止小雞同台，民眾黨馬上哇哇叫；加上綠營2018後已徹底和柯決裂，他認為柯文哲說「找不到不選的理由」，其實心裡早有不選的理由，就是無論如何也選不上，然後用選到底當籌碼合縱連橫，組聯合政府。強調侯友宜要解決老三困境應該沒問題。

韋安1日在臉書發文提到，柯文哲說「找不到不選的理由」，其實柯心裡早有不選的理由，「就是無論如何也選不上」。然後，用「選到底當籌碼」，合縱連橫，聯合政府。「成功一定有我」。

「為什麼柯一定選不上？」韋安指出三點分析：一，他民調再高，其中3分1是空氣民意，他無法讓高鐵加班、減價，鼓勵年輕人返鄉投票。二，藍綠都一定會推人選總統的。藍有14縣市，綠有60多立委，柯毫無地方組織系統。所以藍禁止小雞同台，民眾黨馬上哇哇叫。三，綠營2018後，徹底和柯決裂。因為發現柯是：「滿嘴大道理的政治掮客，乘你病，要你命。」當然可以和柯互相利用，但一定要確保「生命安全」。

韋安強調，藍綠最大的敵人，都是柯文哲，是魔怪一樣很難打。忽悠台、美、中，吹（牛）倒一大片。年輕人都歸柯管，都怪藍綠不爭氣！柯P確實有宣傳神功，10年不倒，繼續升級。向他多學習。連藍營內的神人、才子，都被柯哄得團團轉，開始喊柯侯配。「不能留點德行和志氣嗎？」

韋安表示，侯要解決「老三困境」，應該一點問題都沒有：一，團隊立刻整隊重組，謙卑請益前輩。二，解決兩岸問題，創新「4個堅持」國安新策。三，政大演講不理想，台大場馬上改進過關。當義無反顧投入這場「政治槍戰」，侯就有魄力和智慧，把看來天大的難題來解決掉。侯友宜辦過無數刑案，累積解決最疑難問題經驗，他一輩子都在「解決問題」，而非「製造問題」。這點，遠比賴、柯強多了。