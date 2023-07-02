中職啦啦隊新人王Dora當一日店長，親切與粉絲大玩海帶拳。（柯宗緯攝）

Dora，今（2）日受邀到高雄大樂購物中心擔任手搖飲店「頌茶」一日店長，粉絲擠爆美食街。（柯宗緯攝）

今年中職網路票選啦啦隊新人王統一獅Uni Girls成員Dora，今（2）日受邀到高雄大樂購物中心擔任手搖飲店「頌茶」一日店長，與粉絲大玩海帶拳，還親手特調布蕾芒果冰沙，粉絲將活動所在的美食街擠爆，搶睹女神風采，甚至有粉絲一口氣買4杯，直呼「很值得」。

Dora近期人氣高漲，她是舞蹈科班出身，無論芭蕾、國標還是拉丁舞都難不倒她，外型出色，身材也相當傲人，更是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的人氣王，今年4月中職啦啦隊票選又拿下第1名，硬是比下在南韓被視為啦啦隊天花板、本季跨海來台加盟樂天桃猿「Rakuten Girls」的女神李多慧，成為Uni Girls的救世主，也為比賽帶來滿滿的人氣。

據了解，Dora私底下多才多藝，不僅超愛打電動，還因為太喜歡狗狗而投入寵物美容業，考取證照還獲得國際寵物美容師金剪刀大賽獎項，賢慧的Dora平日也愛下廚烹飪，今天難得公開展現手藝，擔任「頌茶」一日店長之餘，也親手調製布蕾芒果冰沙與粉絲分享。

Dora表示，最近已進入盛夏，白天氣溫動輒超過30度，若能來上一杯消暑的芒果冰沙，那種透心涼又甜到心裡的感覺，絕對是夏天最暢快的事；尤其「頌茶」的布蕾芒果冰沙更是一絕，源自法國的布蕾奶香味與台灣芒果的香氣結合，層次的分明，濃郁清香，喝了真是幸福感十足！

疫情期間從高雄逆勢起家的「頌茶」，在南部首創以焦糖布蕾奶蓋做為新潮文青手搖飲品主軸，像飲品也像甜點般的層次風味，迅速收服學生的味蕾，過去可能要在5星級飯店或高級餐廳才喝得到飲品，在「頌茶」只要花幾十元即可享受到。

目前適逢芒果季，業者為協助在地果農出貨，這次特別推出布蕾芒果冰沙，並請來人氣爆棚的Dora幫忙推介，也以行動力挺本土青農，並呼籲消費者一起「吃芒果愛台灣」。