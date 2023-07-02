第34屆金曲獎於昨（1）晚舉行，歌手韋禮安擔任金曲獎的典禮主持人，開場詞吃螺絲，接著自嘲是羅時豐，並說如果有任何批評或指教，歡迎到羅時豐的社群平台下留言，有部分民眾覺得韋禮安不夠尊重，且主持方式顯得有些尷尬，對此羅時豐也發文回應韋禮安。

羅時豐去年獨挑大樑擔任金曲獎頒獎典禮主持人，而外界評價羅時豐主持語速很慢，控場功力不足，感覺現場氣氛很僵，羅時豐曾開玩笑自己是「沒化妝的韋禮安」，得知韋禮安是第34屆金曲獎頒獎典禮主持人後，羅時豐說有拍影片鼓勵對方，韋禮安在主持典禮上大開玩笑「如果對我有任何批評指教，歡迎到羅時豐的社群平台底下留言」。

羅時豐則在粉絲專頁「羅時豐DL.不務正Ya」中貼出韋禮安的照片，並幽默寫下「另一個我～～韋禮安Weibird，今晚你最帥，那麼棒的夜晚與主持...應該沒人來批評啦」，同時攬下責任「好啦今晚不好笑都算姑丈的，講話記得快一點，只要你不尷尬尷尬的就是別人」面對韋禮安自稱是羅時豐，羅時豐也大方玩梗「今天主持的好累噢......今年應該比去年帥吧....」。

許多網友也特地來羅時豐粉絲專頁朝聖：「姑丈今年超帥的」、「韋禮安說來這裡留言」、「姑丈今年主持的不錯，比去年進步喔」、「他要我們來這裡批評他」、「原來姑丈連主持二年啊，太厲害了！」、「姑丈沒上台也可以救援好多次」、「韋時豐今天主持有點小尷尬，不過難得第一次主持那麼大的典禮，期待他未來主持上能更精彩」。