新竹縣警局2日凌晨0至4時結合青春專案，規畫防制危險駕車暨取締酒後駕車專案勤務，出動131名警力結合環保局、新竹區監理所共同執行聯合稽查，共攔查286輛汽機車，查獲酒後駕車公共危險案1件1人、持有毒品1件2人、超速22件、非法改裝排氣管16件、危險駕車8件、無照駕駛違規3件、其他違規11件。

縣警局表示，西濱公路是青少年夜遊熱門地段，常有違法改裝噪音車輛聚集等不當行為，製造噪音影響附近居民生活安寧，且危及道路交通安全及秩序，為有效嚇阻青少年暑間夜遊競速，衍生危險駕駛甚而造成車禍憾事，2日凌晨執行專案勤務，以遏止青少年危險駕車、不當改裝車輛及車輛噪音妨礙安寧情形發生。

此外，6月30日上路施行的交通新制也特別嚴懲「無照駕駛」與「危險駕駛」的罰則，無照駕駛機車或小型車罰鍰上限由1萬2000元提高至2萬4000元。5年內累犯即處最高額罰鍰，如有致人重傷或死亡並得沒入車輛。

此外，道路交通管理處罰條例第43條危險駕車行為，罰鍰上限由2萬4000元提高至3萬6000元，嚴重超速則由現行超過規定最高時速60公里修正為超過最高時速40公里。

縣警局呼籲，暑假期間青少年常聚集夜遊，父母應多加留意關心，別讓孩子無照駕駛上路或有併駛競速等危險駕車行為，警方將持續持續加強青少年競速、違法改裝車輛、無照駕駛等影響用路人生命、身體安全甚鉅之違規行為取締，若發現有涉嫌違反刑法公共危險罪情形，將依法究辦，請用路人切勿以身試法，期待給予民眾安全無虞的交通道路環境。

另外，縣警局及少年輔導委員會已規畫暑期辦理各種有益身心健康活動，鼓勵青少年學生參加，不要參與競駛及深夜遊盪。