民眾黨支持團體2日在台中成立中區台灣選哲之友會，民眾黨主席柯文哲一進場就受到支持者歡迎。（馮惠宜攝）

中區台灣選哲之友會成立，日前獲民眾黨提名參選台中一選區的蔡壁如率先登台致詞，蔡壁如說，中台灣一向是台灣選舉的擺區，她投入台中一選區選戰，看似綠強區，但蔡其昌很強嗎？讓大家一起來看戲吧；在中台灣只要蔡壁如贏，大台中一定贏，柯文哲一定贏！

民眾黨支持團體今（2日）在台中成立中區台灣選哲之友會，除了民眾黨主席柯文哲，幾乎所有黨提名的立委參選人都到場，柯文哲之妻陳佩琪與柯爸柯媽都到場力挺；蔡壁如更是率先上台分析自己為何投入台中一選區立委選戰。

她說，為了讓挺柯文哲參選2024總統的聲音在台灣每一個角落大聲說出來，要團結所有可能團結的力量，民眾黨是成立不到四年的新興政黨，在區域立法只能採取精兵制，為了守護台灣的民主價值必須政黨輪替下去，必須團結所有的力量讓立法院單一政黨不過半，所以在野黨要勇於挑戰綠營的強區。

蔡壁如說，很多人問她為什麼選台中？因為大台中地區可以成為所有團結可團結力量的聚點，這裏永遠是兵家必爭之地，總統選舉必須爭取的中、彰、投、雲林的支持，這是一件非常重要的事情。

蔡壁如也說，從民眾黨中央選委會宣布提名那一刻起，她開始思考，要如何選？她後來想這個區是很有戲看的，因為中台灣是選舉的搖擺區，最近幾次選舉常會出現藍贏20萬票或綠贏20萬票的區，所以沒有人敢說中台灣他一定會贏。

她也分析，台中中一選區一直是台灣比較偏鄉的海線，蔡其昌在中一選區的經營一直是低調的、他的選舉策略就是低調、被忘記的策略，他最害怕的就是有一場有戲的選舉，蔡其昌看起來很強嗎？讓我們一起看戲吧！

她也說，民進黨最不喜歡，最害怕的就是新潮流，如果綠營選贏就是新潮流執政，總統是新潮流的人，立法院院長是新潮流的人，那台灣的民主還有戲嗎？所以民眾黨要團結所有可團結的力量，讓立法院綠營不過半，她必須積極挑戰搖擺區的綠強區，在中台灣只要蔡壁如贏大台中一定贏，柯文哲一定贏！