嘉義縣義竹鄉農會2日舉辦高粱產業文化活動，以義竹高粱慶元年之名與民眾分享義竹產業新亮點，藉此鼓勵農民復種高梁。（洪年宏攝／呂妍庭嘉義傳真）

今年因嘉義縣義竹鄉農會向農民租地、自種高梁440公頃，義竹當地高梁田遍布景色才終於重現。（呂妍庭攝）

義竹農會總幹事翁乃馨說，農會也與烘培業者合作，提供酒釀桂圓麵包及酒釀桂圓蛋糕，讓民眾品嘗、體驗，從產地到商品的獨特風味。（洪年宏攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣義竹鄉農會今舉辦高粱產業文化活動，以義竹高粱慶元年之名與民眾分享義竹產業新亮點。（洪年宏攝／呂妍庭嘉義傳真）

有「玉米之鄉」之稱的嘉義縣義竹鄉硬質玉米產量居全台之冠，事實上，義竹早年也曾是高粱主要產地，但農民已棄種高梁多年，為找回沒落產業，義竹鄉農會員工化身農夫，種回440公頃的高梁，並與金門酒廠合作，由金酒收購釀酒，希望藉此鼓勵農民一起復種高梁。

義竹鄉農會今舉辦高粱新亮點─義竹展新貌產業文化活動，義竹農會總幹事翁乃馨表示，義竹以往高粱與硬質玉米產量都居全台之冠，但高梁因梅雨季氣候不穩定，影響一期收成，農民選擇休耕，今年是首次由農會組織員工自行進行田間栽培管理及安全用藥，共種植440公頃的高梁。

翁乃馨表示，為吸引農民務農經驗，再搭配7位農民「師徒制度」傳承，加上農委會台南區農業改良場技術輔導、媒合通路，並與金酒公司簽約3年契作，以每公斤21元收購等策略，希望建立高梁的產、儲、銷一貫化營運模式。

今活動由農民沙龍座談拉開序幕，請到與農會攜手活化休耕地的3位農民翁國喜、呂權智和顏育鋒一起話說高梁，同時也表揚7位高梁管理農民，現場也教導會大小朋友療癒系高梁盆栽DIY，另有在地年輕廚師黃富翌現場示範高梁酒炙燒烏魚子、金酒特調高梁雞尾酒等。

翁乃馨說，農會也與聖保羅烘焙花園合作，由2018世界城市麵包大賽冠軍邱俊研發製作酒釀桂圓麵包及酒釀桂圓蛋糕，讓民眾品嘗、體驗，從產地到商品的獨特風味，讓大家感受農村特色。

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