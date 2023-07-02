大潤發中壢店室內賣場超過2600坪。（大潤發提供）

MUJI無印良品大潤發中壢店新開幕。（大潤發提供）

大潤發中壢店搶攻桃園中壢及忠貞市場周邊商機，即日起重新改裝再出發，之中更有全台第一間，由兩家日系品牌「MUJI無印良品」及眼鏡品牌「JINS」共同合作的複合式概念店，跨界合作打造新型態門市。

為歡慶大潤發中壢店改裝，即日起至7月13日單筆滿1500元送限量衛生紙、即日起至7月27日滿888元抽55型4K電視，預計改裝後中壢店今年可創下近12億元的業績。同時，進駐品牌MUJI無印良品、JINS也於限定期間內推出一系列折扣優惠。

大潤發表示，大潤發在桃竹苗地區有著舉足輕重的角色，其中中壢店於2001年開幕，室內賣場坪數超過2600坪，於2023年4月陸續改裝，現以全新面貌為民眾服務。中壢店有著2大特色，是全台大潤發中最多汽機車格，逾1800個位置，方便民眾採買，也是最大自助結帳賣場，共有16台自助結帳機。另外，中壢店也補足商圈周邊的熟食市場空白缺口，每日皆有現做壽司、生魚片、手工包子饅頭。

而MUJI無印良品大潤發中壢店也再創新意，打造桃園、中壢最大，超過500坪的店舖外，更首次攜手

日系品牌JINS眼鏡，共同開啟全新型態的無隔閡賣場，讓消費者能在兩家門市之間遊逛，滿足多樣化的消費需求，雙方更共同打造近10坪，以「再生與永續」為主題的公共區域，邀請消費者共享雙品牌在SDGs上的努力。