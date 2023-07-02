上星期，烏克蘭特種部隊在已摧毀的安東諾夫斯基大橋(Antonivsky Bridge)周圍建立起橋頭堡，並持續增加人力。這幾天，俄軍以伊斯坎德爾飛彈轟炸此處，烏克蘭人員損失慘重，橋頭堡已不存在。

基輔獨立報( KyivIndependent)報導，烏克蘭南方作戰司令部發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)表示，安東諾夫斯基橋地區附近正在激烈戰鬥，烏軍在此處正進行反炮火攻擊，並未如外傳的已經潰散。

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🌐 The first video shows the impact yesterday on the southern part of the #Antonivsky bridge in #Kherson (from the left bank), probably due to an #Iskander ballistic missile. Earlier it was reported that the Ukrainian armed forces had started regular… pic.twitter.com/X8KqjwHkY0 — 🛰️ War in Ukraine 🍉 (@EUFreeCitizen) July 1, 2023

戰爭研究所表示，俄軍在破壞卡霍夫卡大壩後，河道的發生了變化，水位降低使渡河變得相對容易，因此突擊隊才選定渡河的計畫。

不過，在大橋下的「橋頭堡」曝光之後，俄軍在過去幾天用了數枚伊斯坎德爾飛彈打擊此處，即使沒有命中，爆炸的衝擊波同樣會造成附近步兵極大的傷害。俄語電報網頻道稱「在遭到伊斯坎德爾襲擊後，烏克蘭武裝部隊已經失去了優勢和陣地，人員損失慘重，不得不從這個點撤退。」

然而，獨立報則引述另一篇軍事博文，聲稱儘管遭到伊斯坎德爾飛彈的打擊，但仍有70多名烏克蘭特種部隊在左岸，他們繼續利用橋的殘骸作為掩護。