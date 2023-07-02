民眾黨支持團體2日在台中成立中區台灣選哲之友會，柯文哲之妻陳佩琪與柯爸柯媽都到場力挺。（馮惠宜攝）

中區台灣選哲之友會2日在台中成立，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲表示，台灣需要一個清廉執政愛民愛鄉土的政府來帶領大家，而不是一個製造仇恨、灑大幣、債留子孫、整天在自己國家製造分裂的政府來領導。2024年是台灣的轉捩點，柯文哲選總統只是象徵，更重要是大家都能認同這種政治理念，一起讓台灣變得更好。

民眾黨支持團體今（2日）在台中成立中區台灣選哲之友會，除了民眾黨主席柯文哲，幾乎所有黨提名的立委參選人都到場，柯文哲之妻陳佩琪與柯爸柯媽都到場力挺；蔡壁如更是率先上台分析自己為何投入台中一選區立委選戰。

柯文哲上台致詞時表示，很多人都一直在問柯文哲和民眾黨為什麼參選2024年總統和立委選舉？目的很簡單，因為我們希望台灣是一個美麗之島，不應該如外國媒體所講的台灣是全世界最危險的地方。

柯文哲說，台灣理論上不會有戰爭，但仍有擦槍走火的可能性，美國與日本這些國家都相當關心，他認為台灣是一個團結和諧的國家，不應是仇恨分裂的國家，他以自己今年再走一次白沙屯媽祖遶境為例，台灣只要不涉及選舉是一個人民都很善良，他知道仇恨是政治動員最好的工具，但執政者不應當如此。

柯文哲表示，台灣應該是中美溝通的橋樑，觀察國際形勢，中美對抗的局勢已經形成，未來的十幾年應該都是這樣，在中美對抗下台灣如何在夾縫中尋求平衡點、謀取台灣最大利益這是台灣應該思考的，台灣需要一個清廉執政愛民愛鄉土的政府來帶領大家，而不是一個製造仇恨、灑大幣、債留子孫、整天在自己國家製造分裂的政府來領導。

面對在場上千支持群眾，柯文哲除表達感謝，也請大家傳遞新的政治理念：正直誠信、不因政黨利益犧牲國家利益，不因少數利益犧牲多數的利益，不因短期的利益犧牲長期的利益。

最後，柯文哲也強調，2024年是台灣的轉捩點，這一陣子台灣缺水、缺電、缺工、缺雞蛋到雞蛋過剩都顯示政府失能，國家的力量在於公民力量，期望台灣每人每天進步一點變成台灣的進步；他還說，柯文哲選總統只是象徵，更重要是大家都能認同這種政治理念，一起讓台灣變得更好。