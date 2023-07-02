新北市金山警分局傳出偵查員酒駕，他在上月24日端午連假期間，利用輪休前往台東訪友，雖在友人家中飲酒後留宿一夜，但隔日駕車返回新北時，途中遭花蓮警方攔查，測出酒精濃度0.28毫克，被依公共危險罪送辦，金山分局知曉後，也立即吊銷其刑事資格，改調制服警員並調地處分。
據了解，涉酒駕遭送辦的是金山分局偵查隊2線1星的留姓偵查員（56歲），上月24日端午連假期間，適逢留員輪休，他開車前往台東關山鎮訪友，並在友人住處飲酒，當晚留宿友人家中。
25日上午，他獨自駕車準備返回新北市，行經花蓮轄區時，在速限60的路段因超速遭花蓮玉里分局警方攔下，留員因宿醉緣故，花蓮警方對他實施酒測時，酒精濃度依然達到0.28毫克，超出法定標準，當場被帶回警局，並依公共危險罪嫌送辦。
金山警分局知曉後立即作出處分，先吊銷其刑事資格，改調制服並調地處分，後續將待判決確定後，追究留員行政責任以及相關人員考核監督責任，同時於各項集會宣導酒精代謝時間需長達24小時，提醒同仁切勿輕忽，並要求各單位主管落實防制員警酒後駕車，勤教嚴管、勿枉勿縱，避免酒駕行為再次發生。
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