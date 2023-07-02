行政院會6月29日通過教育部《拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案》，每年減免私立大專學雜費3.5萬元、高中職學費全免，引發在野黨批評政府配合賴清德選舉，推大撒幣政策買票。精神科醫師沈政男直批，台灣的大學素質低落，原因是經費不足及管理落伍，即使最頂尖的公立大學，也泛著一股陳腐的公家氣息。而大學老師薪水少得可憐，只能接外快來貼補家用，才會出現濫收研究生、論文抄襲這樣的集體現象。

「台灣的大學素質連馬來西亞都不如！」沈政男1日發文提到，最新英國QS世界大學排行榜公布，台灣只有1所大學名列百大榜單，但鄰近國家有多少？新加坡：2所。大陸：5所。香港：5所。日本：4所。南韓：5所。馬來西亞：1所。台灣跟馬國一樣有1所名列百大，但在100名到200名的榜單，馬來西亞有3所大學名列其中，台灣是0。所以說台灣的大學素質，不要說遠遠比不上星、陸、港、日、韓，現在連馬來西亞都不如。

沈政男指出，何以致之？看蔡政府七、八年來，為了提升大學素質做了什麼？有聽過蔡英文講過任何關於大學辦學的理念或目標嗎？沒有，因為，教育是百年大計，而他們只有朝不保夕、顧好眼前的執政心態。不是嗎？想了七、八年，終於想出了什麼私立大學補助學費方案，理由是這四個字：教育平權。自生眼睛到現在，第一次聽到平權兩字濫用到這樣的田地，連念大學也適用平權，真的是兩字平權，混七、八年。

「為什麼考上私立大學可以獲得學費補助，而念公立就沒有？」沈政男質疑，大家都可以考公立與私立，就是教育平權，反而考上以後，私立可以補助學費，而公立卻沒有，才是違背社會正義。台灣廣設大學，讓想念的人都可以念，大學在學率已達7成5，乃世界第一，現在又補助私立大學學費，等於是達成「16年國教」的世界奇蹟，而其後果，就是把台灣本來就低落的大學素質，弄成國民教育的水平。

沈政男強調，台灣的大學素質低落，最大原因就是大學經費不足與管理落伍，即使最頂尖的公立大學，你進去念就知道，就是泛著一股陳腐的公家氣息，不管行政效率、教學品質與研究動力都是不忍卒睹。然後大學老師薪水少得可憐，只能接外快來貼補家用，才會出現濫收研究生、論文抄襲這樣的集體現象。一個大學素質低落的國家，你說十年、二十年後，會有什麼前途？

「你們在哪邊選來選去，當選落選，那又怎樣？」沈政男直言，台灣，就是沒辦法培養出第一流的人才，也沒辦法做出世界知名的品牌，更不能把台灣經濟推向世界，就只能繼續做著爆肝血汗的代工工作了。不是嗎？連頂尖大學的學生，畢業的時候有將近一半的人後悔念了現在的科系，你說這樣的大學教育不是徹底失敗又是什麼？再這樣沉淪下去，未來，台灣只能跟沙烏地阿拉伯、印度競爭了。