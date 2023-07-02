雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟出現「大猩猩」，各式熱舞驚呆信眾。（參天宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣四湖鄉參天宮關聖帝君廟2日驚見1頭約2公尺高的黑色「大猩猩」，在廟埕大跳熱舞，讓不少遊客驚聲尖叫，原來大猩猩是由人扮演的，隨著進香團前來，廟方表示大猩猩跳了近10分鐘的各式舞蹈，當時天氣非常炎熱，大家都很擔心牠會中暑，所幸大猩猩全程活力充沛，順利完成進香任務，引來眾人熱烈掌聲。

2日上午約10點許，1隊進香團前來參天宮參拜進香，陣頭中突然出現1頭大猩猩，由於很像真的猩猩，嚇了大家一跳，後來大猩猩雙手合十向帝君參拜，大家才知道是陣頭的特別表演，隨著牠的熱舞一起擺動身體，全場high到最高點。

網友在臉書留言「這個沒看過餒」、「裡面有裝冷氣嗎？熱！」、「裡面是沒冷氣的，所以表演的朋友很辛苦」、「進噢！進噢！」、「超可愛」。

參天宮主委吳惠斌指出，大猩猩的進香團來自雲林縣麥寮鄉天尊聖帝會，熱心信眾特別請來大猩猩表演，他自己也是第1次看到，非常特別。