針對核能議題，國民黨總統參選人侯友宜表示，上任後除推動核二、核三廠延役，核一經評估後，狀況許可將會再啟動。前立委陳學聖對此指出，侯友宜戰法丕變，看到他今天對能源的發言，應該是侯友宜競辦執行長金溥聰的戰法開始發酵，接下來，應該會是兩岸；如果能奏效，柯P的民調應該會落回第三。

陳學聖今(2日)在臉書粉專貼文表示，侯友宜戰法丕變。侯友宜今天喊出：重啟核一，延役核二、核三，戰法丕變，不再閃躲、不再模糊、直球對決！很有昔日金小刀的風格，就是直接、明確站在對立面，告訴對方，我就是、才是你真正的對手。

陳學聖接著指出，侯友宜這種戰法，誰最怕？當然就是柯文哲。因為柯P就是靠四處講好聽話、討好閱聽者起家。前後矛盾沒有關係，因為「沒有原則就是原則」，柯P服貿前反現挺，就是活生生的案例。

陳學聖點出，侯友宜原本也想走中間路線，模糊一些政策路線，但是看到他今天對能源的發言，應該是金小刀的戰法開始發酵，接下來，應該會是兩岸。如果能奏效，柯P的民調應該會落回第三，將再度形成賴侯對決，而且會是每一面向清楚對決，賴清德也閃不掉。