市場對美國經濟衰退的預期仍然存在，影響美元表現，外匯交易商預計美元指數將保持在100～105區間震盪，較近半個月來的102～103.3波動更大。非美貨幣「隊長」的歐元，兌美元匯率6月期間形成「上有鍋蓋」的1.10、和「下有鐵板」的1.07之間，快速波動，7/1匯價來到1.091站上月均線、季均線之上。

法巴銀、瑞銀、渣打三家外銀財富管理團隊，以及富蘭克林證券投顧同時出聲，認為市場隨美國聯準會（Fed）升息循環終端利率的預期變化，更確定美元在未來12月偏空的方向，投資者的外匯市場配置現在應以歐元取代美元。對於投資人買進的建議匯價，法巴銀估3個月預測低點1.08；富蘭克林證券投顧則認為需留意近期眾多歐洲經濟數據均表現不佳，匯價下限設在1.07較為安全。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，美國聯準會（Fed）6月暫停升息，對金融市場是趨勢轉折的提點，市場也不再預期Fed今年或明年年初會大幅降息，反映到歐元兌美元匯價上，投資人不願做空歐元，匯價亦顯示接近交易區間的上方。

瑞銀認為，歐元波動區間明確，宣示市場走向的模糊「已經結束」，維持預期歐元兌美元將在未來12個月內，走升至1.10～1.20區間。瑞銀財富管理目前維持歐元兌美元的匯價估測，今年底的預測值為1.14，明年3月的預測值為1.16，明年6月的預測值為1.18。

渣打財富管理指出，歐洲央行（ECB）行長拉加德和多位歐洲央行委員發表鷹派言論，凸顯了貨幣政策決策層對工資通膨的擔憂，這些觀點強化了市場對ECB會在7月進一步升息、9月會議可能升息的預期，模型推估近期歐元兌美元的阻力價設定在1.103，和瑞銀的估價相近。

法國巴黎銀行財富管理則提醒，美元近期還在走強，特別是考慮到未來幾個月過剩流動性的下降，可能會使歐元兌美元在短期內承壓。法巴銀最新針對美國聯準會的最終利率預測，上調至5.5％，7 月將再次升息25個基點，因此歐元兌美元即使中期看漲，年底的預測值為1.14，但仍應先通過歐元兌美元3個月預測1.08的低點。

富蘭克林證券投顧表示，歐元的支撐價來自歐洲央行(ECB)保持鷹派的貨幣政策，預計歐元兌美元匯價將落在1.07～1.12區間。瑞銀財富管理投資總監辦公室建議，一方面可以考慮歐元兌美元在低檔買進，同步考慮放空美元多頭部位。