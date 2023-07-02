李帝勳在訪問環節中侃侃而談對台灣的印象。（ON INN ASIA提供）

韓國男星李帝勳今（2日）首度來台於Zepp New Taipei舉辦「LEE JE HOON 'VACATION'FAN MEET IN TAIPEI」粉絲見面會，吸引近千人到場朝聖，這次是他首度以工作的名義登寶島，他表示，因為喜歡侯孝賢的電影，15年前曾來台旅遊，去了台北101等景點，「但我最愛的是鼎泰豐本店，本來是想要吃小籠包，後來被擔擔麵驚艷到」，並稱當時有挑戰臭豆腐，「到現在都還不太敢吃，但還是想試試看，有好吃的店可以推薦嗎？」而這次最驚豔的則是雞排，大讚「我人生中最好吃的食物，韓國怎麼都沒有什麼雞排店」，更用中文大喊「雞排我愛你」。

李帝勳表示近期正在拍攝一部關於韓國金融風暴的電影，因為之前梅雨季拍攝進度延後，所以明天就要立刻搭機回韓拍片，但他也向粉絲承諾等該片上映後，會再來台宣傳，即使片商沒有邀約，自己也會偷偷來台旅遊，但請粉絲不要在遠方大喊「李帝勳」，可以直接戳戳他問合照。被問及是否有什麼浪漫的地方想帶粉絲去，他反問台下，粉絲立刻回說「我家」，讓李帝勳笑翻「那我在台灣都不需要找房子了欸，只要你們每天都收留我1晚，就可以住一輩子了」。他也提到自己一到飯店打開電視，就看到金曲獎正在轉播，「發現自己好像對台灣的歌手沒那麼熟，希望可以多了解一下，這次入圍歌手的歌我都想去聽聽看」。

被問及最喜歡的台灣浪漫愛情電影時，李帝勳先是說了曾一起在韓國百想藝術大賞上合體頒獎的許光漢主演《想見你》，還有陳意涵、陳妍希及彭于晏主演《聽說》，也有看過周杰倫、桂綸鎂主演《不能說的秘密》，「一直在想桂綸鎂那個角色還活著嗎，很想跟朋友一起去拍攝地看看」，並稱最近看了《蜘蛛人：穿越新宇宙》，有機會想挑戰演蜘蛛人，笑喊「好像可以爬到台北101的頂樓拍攝」。而他在《狩獵的時間》中曾提到自己嚮往的海洋在墾丁，「拍攝時就對墾丁留下很好的印象，一直想說休假要去，結果就遇到了疫情，之後一定會擠出時間去 」，也不忘邀約粉絲，「到時候我會告訴大家的，我們可以一起去」。