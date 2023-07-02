第34屆金曲獎於昨（1）晚舉行，歌手艾怡良頒發最佳單曲製作人獎項時鬧烏龍，得主原本屬於嘟嘟及周已敦，卻因為艾怡良將評審長簽名看成得獎人，導致唸成陳建瑋，事後艾怡良忍不住自責道歉，網路上也對頒獎信封的排版和艾怡良表現產生不小討論，文化部長史哲在臉書發文分享看法。

文化部長史哲日前現身金曲獎頒獎典禮現場，事後他在粉絲專頁上紀錄當天影像與感想，他引用年度最佳歌曲〈最好的時光〉歌詞，安溥聊這首歌時提到「所有的遺憾跟追悔的時光，都還有更多會被發展下去的一切。」史哲表示想把歌詞分享給艾怡良，溫暖鼓勵「相信你今晚一定很緊張，別難過，以後還要再來金曲獎頒獎、領獎。我特別要跟我們高雄長大的金曲歌王陳建瑋感謝，建瑋謝謝你的高EQ、謝謝你的溫暖，如同你精彩的創作，讓頒獎典禮順利進行。嘟嘟、周已敦，你們心中的聲音，打動了很多人，這個獎你們實至名歸！」

而頒獎信封曝光後，許多人認為信封排版喧賓奪主，評審團主席的簽名過大，得獎者文字太小，網上產生許多討論，對此文化部表示：「揭曉封設計加入評審團主席簽名是為了確保資訊正確性。未來也不會取消簽名，但將在設計上增加標示以更加資訊區隔。」

艾怡良在金曲獎頒獎典禮結束後，不顧經紀人意見開直播，痛哭表示：「但是我真的很想跟大家抱歉，建瑋老師對不起，建騏老師對不起，不是他們的問題，是我的問題，這是我第一次要用雙語頒獎，我其實真的蠻緊張的」。同時她強調「我真的很尊重金曲獎，我是金曲獎的提拔之下才成長的人，請大家不要，誤會我對金曲獎的尊重。」