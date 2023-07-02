合歡山台14甲線18.7公里處今（2）日驚見坍方落石，導致車龍一度回堵10公里。有民眾趁機拍下現場畫面，只見蜿蜒道路上的長長車龍，搭配合歡山的翠綠山景、天空中的靄靄停雲，相當壯觀。

合歡山台14甲線公路今日上午11時突然有落石坍塌造成雙向道路無法通行，幸好沒有造成人車受傷，不過翠峰到昆陽道路也因此中斷，經過埔里工務段調派吊車搶修後，終於在15時許搶通，讓受困車輛得以下山。

合歡山上汽車回堵一度長達10公里。（梁姓網友授權提供）

臉書社團「臺灣追雪團」梁姓網友當時正好在合歡山上，發現車輛回堵的驚人畫面後，從上而下進行俯拍記錄下來，只見一輛輛汽車一路排隊在隨山勢而鋪設的路面上，搭配有深有淺的翠綠合歡山景及天空中的一層層白雲，讓不少人不禁折服於絕美山景。

事實上，其實該路段昨日才因自行車賽有2千多人騎車經過，當時並無問題，研判疑似是烈日降雨頻繁交替加上土石熱漲冷縮，所以才會釀禍，導致約200台車輛卡在山上動彈不得，警方和工務段還為受困民眾提供瓶裝水，幸虧經過搶修，目前該路段已經通車，讓民眾得以通行。