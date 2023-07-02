許光漢提前錄製的影片給李帝勳。（讀者提供）

韓國男星李帝勳今（2日）來台於Zepp New Taipei舉辦「LEE JE HOON 'VACATION'FAN MEET IN TAIPEI」粉絲見面會，活動上，除了多個問答環節與粉絲互動外，他也帶來美國搖滾樂團LANY的〈Thick And Thin〉，後天就是他的39歲生日了，粉絲們除了為他準備應援影片外，也送上蛋糕慶生，「真的太感謝了，這個影片是我從出道到現在的每瞬間，雖然看起來只是簡短的影片，但完美地把我所有的面貌放入影片之中，我會一輩子記住這個瞬間，我真的非常愛你們，這世上沒有人比我更幸福了，會成為更加帥氣的演員報答你們」，更用中文高喊「我愛你們」。

緊接著後方螢幕也驚喜撥放目前人在匈牙利錄製《中餐廳7》的許光漢提前錄製的影片，影片中許光漢中英文夾雜表示「很可惜沒辦法到現場，我真的很想人在現場，只是因為我現在在歐洲，我愛你，希望帝勳歐巴在台北這2天可以非常開心，重點是先祝你生日快樂」，也不忘提出邀約，希望可以在韓國或台灣見面吃飯喝酒，讓李帝勳相當感動，立刻飛撲向大螢幕作勢擁抱和擊掌，直呼「今天就是我的日子啊，太幸福了，感謝大家陪我度過這麼好的時間，還有光漢給我祝福」，並稱自己很快就會再回到台灣，「我們到時候見唷」，為2小時的活動畫下完美句點。