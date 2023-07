許光漢提前錄製的影片給李帝勳。(讀者提供)

韓國男星李帝勳今(2日)來台於Zepp New Taipei舉辦「LEE JE HOON 'VACATION'FAN MEET IN TAIPEI」粉絲見面會,活動上,除了多個問答環節與粉絲互動外,他也帶來美國搖滾樂團LANY的〈Thick And Thin〉,後天就是他的39歲生日了,粉絲們除了為他準備應援影片外,也送上蛋糕慶生,「真的太感謝了,這個影片是我從出道到現在的每瞬間,雖然看起來只是簡短的影片,但完美地把我所有的面貌放入影片之中,我會一輩子記住這個瞬間,我真的非常愛你們,這世上沒有人比我更幸福了,會成為更加帥氣的演員報答你們」,更用中文高喊「我愛你們」。

緊接著後方螢幕也驚喜撥放目前人在匈牙利錄製《中餐廳7》的許光漢提前錄製的影片,影片中許光漢中英文夾雜表示「很可惜沒辦法到現場,我真的很想人在現場,只是因為我現在在歐洲,我愛你,希望帝勳歐巴在台北這2天可以非常開心,重點是先祝你生日快樂」,也不忘提出邀約,希望可以在韓國或台灣見面吃飯喝酒,讓李帝勳相當感動,立刻飛撲向大螢幕作勢擁抱和擊掌,直呼「今天就是我的日子啊,太幸福了,感謝大家陪我度過這麼好的時間,還有光漢給我祝福」,並稱自己很快就會再回到台灣,「我們到時候見唷」,為2小時的活動畫下完美句點。