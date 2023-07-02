民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（資料照片）

日前新北市長侯友宜稱民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，「8年連一條捷運都沒蓋」，新黨台北市議員侯漢廷直言，侯打柯是一件錯誤的事！郭正亮表示認同，「本來就是啊！」並不是互相打，票就會過來，不是這樣。

國民黨總統參選人侯友宜30日前往基隆與基層議員座談，他身段放軟，一一拜託在場議員，跟他同心齊力，說服大家投侯友宜才是未來的選項，需要他來做的、表態的，他都會來做。

侯友宜指出，新北規畫三環六線陸續完成，有人批評老半天，8年捷運都沒蓋，他也批台北社子島現在還沒解決。而柯文哲回應，任內蓋了板南線最後一段到頂埔，還到新北幫忙蓋捷運。

對於柯的說法，新北捷運局表示，「柯前市長離開事實太遠」，柯文哲擔任市長期間，的確沒有一條捷運完工通車，就連曾被戲稱為盲腸線的民汐線，8年間也毫無進度，反而是新北拿回自辦。

前立委郭正亮。（資料照片）

對此，前立委郭正亮今（2）日在《新聞大白話》認為，柯文哲並沒有去打國民黨，民調自然就過來了，因為民眾認為柯比較會打賴，並不是互相打，票就會過來，不是這樣。

新黨台北市議員侯漢廷直言，侯打柯是一件錯誤的事！郭正亮表示認同，「本來就是啊！」