俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」一週前發動短命兵變後，集團首腦普里格津的媒體控股集團「愛國者媒體」如今宣布即將停業，凸顯普里格津在兵變後處境更為嚴峻。

路透社報導，根據促成兵變結束的協議，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的昔日盟友普里格津（Yevgeny Prigozhin）獲准流亡至俄國盟邦白俄羅斯，瓦格納集團（Wagner Group）傭兵則可選擇繼續追隨普里格津、被併入俄國武裝部隊或解甲還鄉。

愛國者媒體（Patriot Media）過去走的是強烈民族主義和親克里姆林宮的編審路線，同時發布有關普里格津和瓦格納集團的正面報導；集團旗下最有名的是RIA FAN新聞網站。

RIA FAN負責人朱巴列夫（Yevgeny Zubarev）在集團社群媒體帳號昨晚上傳的影片中表示：「我宣布我們決定關閉，並退出這個國家的資訊空間。」但朱巴列夫沒有說明理由。

俄國「工商日報」（Kommersant）6月30日報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）已封鎖跟普里格津有關的媒體，但報導未多作說明。路透社今天無法聯繫到該監察機構發表評論。

俄羅斯媒體也報導，據稱被普里格津用來影響美國等外國公眾輿論的網軍已遭解散。