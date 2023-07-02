近期台灣演藝圈「#Me Too」風波持續延燒，舉凡黃子佼、宥勝、陳建州、炎亞綸等明星藝人皆被捲入。不過，相關風波也延燒至韓網，南韓近日爆出一位86歲的宋姓資深大佬對女學生「強吻、性侵」等舉動，遭到警方逮捕，全案目前正在審查中。

據韓媒《MBC》獨家報導，一位曾任職於首爾藝術大學當教授的86歲宋姓男子，並擔任過學校劇團的舞台監督，是演藝圈內相當資深的大佬。誰料，他近期負責整理並分析學校數據的工作時，竟藉由職務之便，對一名約20多歲的女學生「強吻、觸碰身體」，即便女方強硬拒絕，仍繼續撫摸行為並開口：「你穿的很多，穿那麼多幹嘛」、「我把你當女人看，你很美，我沒有把你當學生看待。」等言語騷擾的字句。

對此，宋姓男子及女學生日前已被南韓警方傳喚調查，而警方也以「犯罪情節嚴重，存在毀滅證據的風險」向法院申請對宋姓男子的逮捕令。據警方說法，宋姓男子在調查期間，曾一個月內致電給女方「多達7次」，並且否認部分犯罪行為，因此存在二次傷害的可能。另外，女學生則身心因此受創，正在接受心理治療中。此外，據受害者的陳述，宋姓男子過往有慣常性性騷舉動，因此具有不低的可能是性騷擾慣犯，而目前全案警方仍持續調查中。

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