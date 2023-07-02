53歲金曲歌后張秀卿嗓音動人，從小就嶄露過人天賦，小學六年級參加中視《六燈獎》獲得冠軍，之後被簽進唱片公司成為歌手，不過推出專輯不久唱片公司倒閉，直到高中她再參加歌唱比賽節目與羅時豐、方文琳等人一起藉由節目出道，她在歌壇超過40年，與「加水站王子」王國贊結婚9年，為了老公定居台南歸仁，生活相當幸福，近日卻傳出小姑欠債上億元跑路，對此張秀卿回應：「我也很震驚」。

女歌手張秀卿2014年與小12歲商人王國贊結婚，近日有消息指出張秀卿的小姑王秋惠欠債跑路，欠下金額高達上億元，更以哥嫂的名義借錢，借錢對象包括鄰居與同事。根據《三立新聞網》報導，張秀卿回應小姑欠債的消息表示：「久未跟小姑聯絡了，我也很震驚，希望小姑盡快出面處理，期望能圓滿處理！」

張秀卿2021年曾帶好友吳俊宏去小姑開的台南歸仁臭豆腐店捧場，吳俊宏發文幫忙宣傳後，張秀卿還在底下留言：「感謝大家的支持如果有機會來捧場喔謝謝俊宏哥」，台語男歌手陳隨意在2022年也過去捧場，不過目前似乎已經找不到店家，疑似倒閉。張秀卿的粉絲專頁近期分享的都是工作相關，沒有對外透露心聲，似乎事發前不知道小姑有財務問題。張秀卿老公王國贊近期大多分享生活和活動的近照，文字間好像對妹妹的財務狀況並不知情。