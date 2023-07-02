冬山鄉長林峻輔期盼透過改建，打通生態綠舟到國立傳統藝術中心的觀光水路，成為一條有亮點的遊憩廊道。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣位於冬山鄉橫跨冬山河的宜冬橋，橋齡43年，是冬山河流域未改建的最後一座舊橋，為確保用路人安全，冬山鄉公所積極向中央爭取改建經費，除了拓寬橋面寬度外，也會增強通洪功能；鄉長林峻輔表示，期盼透過改建，打通生態綠舟到國立傳統藝術中心的觀光水路，成為一條有亮點的遊憩廊道。

宜冬橋於1980年6月竣工，橋長約101公尺、橋寬4.7公尺，連接國道、縣道、省道和冬山市區，為東西向交通要道；因車輛往來頻繁，橋梁中間已有下陷情形，加上橋梁底部低，水上巴士無法穿越，目前橋面僅小客車能勉強會車，為了減少耗損，鄉公所4年前在橋頭兩端增設3公尺限高架，並禁止總重超過8.8噸的車輛通行。

冬山鄉公所2年前委託顧問公司針對宜冬橋改建作可行性評估，以交通安全與地景觀光樣貌需求做規畫設計，新橋橋面寬度預計拓寬至9公尺，雙向各有3.5公尺的汽車道及0.5公尺的路肩，同時提升橋墩高度，增強通洪功能，可供水上巴士穿越航行，改建經費總估算需要1億2千萬元。

林峻輔說，宜冬橋多年前已被列為危橋，也是阻礙冬山河流域水上巴士觀光水路的一座橋梁，積極向中央爭取重新改建中，未來不僅改善用路人行車安全，更能打通冬山河流域觀光的水上廊道。