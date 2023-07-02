由於逐漸偏南風轉西南風，明（3）日各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，僅南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地要留意局部短暫雷陣雨，特別是北部及其他山區容易出現局部大雨及短延時大雨。氣象局表示，周二（4日）起水氣減少加上西南風增強，高溫將越來越明顯。

氣象局預測降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，僅南部及東南部地區有局部短暫陣雨，午後各地要留意局部短暫雷陣雨，特別是北部地區及其他山區容易出現局部大雨及短延時大雨。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

溫度方面，各地高溫約32到35度，尤其是雲林以南、花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫，雲林縣、花蓮縣為橙色燈號，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為黃色燈號，東南部地區有焚風發生的機率。

氣象局說明，周二至下周日（4日至9日）環境轉吹西南風，天氣較穩定，各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨，東南部地區有焚風發生的機率；西南風沉降影響，周四至周六北部盆地及近山區有較廣泛的高溫。