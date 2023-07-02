桃園市長張善政（左）與客委會主委楊長鎮（右）擔任主祭，帶領遺族共同為客家義民英靈獻上白玫瑰。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政致贈客家烈士遺族家屬藍地黃虎旗，共同感念先民們犧牲奮戰、愛鄉衛土及保衛台灣的義勇精神。（蔡明亘攝）

今年乙未客家戰役文化季以「念念128周年」為主題，強調全齡階層互動參與。（蔡明亘攝）

1895乙未戰役至今已128年，桃園市政府今於平鎮辦理「2023乙未客家戰役文化季，128周年紀念儀式」，由桃園市長張善政與客委會主委楊長鎮擔任主祭，帶領當年在桃園安平鎮及龍潭陂等戰役中英勇犧牲先烈的遺族，共同為客家義民英靈獻上白玫瑰，紀念客家先民誓死捍衛鄉土的歷史。

張善政表示，當年清朝簽訂馬關條約，將台灣割讓給日本，日本軍隊登台後遭遇民眾堅強抵抗，其中尤以桃園平鎮、大溪、龍潭等客家區域為抵抗主力，展現客家鄉親愛鄉愛土英勇精神，成為日後可歌可泣的歷史戰役，也令後世充滿無限懷念與感佩。今除感念客家先民為家園犧牲奉獻的精神，更感念客家族群對台灣發展的貢獻，期許未來能繼續為桃園、國家打拚。

張善政說，客家精神淵遠流長，不僅在抗日戰役中展現愛鄉愛土、樸實、硬頸精神，在台灣發展歷程中，也可發現客家精神是支撐台灣多年發展的重要力量，今年8月11日至10月15日即將舉辦的「世界客家博覽會」中，也會展現客家族群的特色與精神。

今年乙未客家戰役文化季以「念念128周年」為主題，強調全齡階層互動參與，由心舞季藝術舞蹈團搭配客家歌曲「千秋義民」揭開活動序幕，接著由客家曲藝老師謝其國作詞作曲，帶領其團隊共同吟誦「1895紀念歌」向先人致敬。

張善政也帶領現場貴賓向乙未戰役英靈默哀1分鐘，並與楊長鎮共同代表敬獻花圈，表達對先烈的感念追思，並開放民眾自由獻花。張善政也致贈客家烈士遺族家屬「藍地黃虎旗」，共同感念先民們犧牲奮戰、愛鄉衛土及保衛台灣的義勇精神。

楊長鎮表示，感謝桃園市政府在1895乙未保台紀念公園完工後，每年安排固定日期辦理紀念儀式，這也是台灣第一個針對1895乙未保台戰爭的紀念先烈活動，相信今日的紀念活動，先烈們在天之靈也會感到欣慰。

桃園市客家局長林昭賢指出，客家局規畫在8月辦理7場次的「4大戰役遺址巡禮」活動，將以客家文化及1895乙未戰役歷史故事為主題，介紹地理、歷史及人文故事，串聯乙未戰役4大戰役遺址，規畫4小時導覽行程，邀請民眾以走讀方式走入客家生活。